‘Corcholatas’ de Morena: Estas fueron las actividades de los aspirantes hoy 1 de agosto

Desde el pasado 19 de agosto, las ‘corcholatas’ de Morena junto a sus aliados: Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), se encuentran recorriendo la República Mexicana en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece un seguimiento de sus actividades diarias, ¿qué hicieron hoy martes 1 de agosto?

¡Toma nota! Los aspirantes que participan en la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, en la que se elegirá al candidato que representará a Morena en rumbo a las elecciones 2024, son:



Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Gerardo Fernández Noroña

Estas fueron las actividades de Manuel Velasco

Manuel Velasco se encuentra en el municipio de Manzanillo, Colima, donde ha realizado una serie de actividades entre las que se encuentran: "una buena charla acompañada de un coco bien frío en la playa Miramar".

Aquí en Playa Miramar 🏖️ en Manzanillo, #Colima, una buena charla se acompaña de un coco bien frío!!! 🥥 pic.twitter.com/EHkozMF5Rm — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 1, 2023

¿Qué hizo Adán Augusto López Hernández este martes?

La ‘corcholata’ Adán Augusto López Hernández visitó Tapachula, Chiapas, para encabezar una serie de asambleas informativas en búsqueda de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

"Más de 10,000 compañeras y compañeros nos acompañaron el día de hoy en la asamblea informativa de Tapachula. Chiapas ha sufrido más que ningún otro estado", destacó en redes el aspirante.

Más de 10,000 compañeras y compañeros nos acompañaron el día de hoy en la asamblea informativa de Tapachula.



Chiapas sufrió más que ningún otro estado las consecuencias del modelo neoliberal: unos pocos se quedaron con todo, mientras el pueblo se empobreció.



La mejor medicina… pic.twitter.com/5VUQK7i633 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 1, 2023

El aspirante Ricardo Monreal se encuentra en Guerrero

Para iniciar el mes de agosto, Ricardo Monreal visitó la ciudad de Acapulco en Guerrero: "Iniciamos las asambleas de hoy: nos vemos en Chilpancingo a las 17:00 horas", dijo la ‘corcholata’ de Morena en sus redes.

¡Gracias, Acapulco! Iniciamos las asambleas de hoy: nos vemos en Chilpancingo a las 17:00 horas. pic.twitter.com/s4dI4RCC3S — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 1, 2023

Marcelo Ebrard comparte que estará en San Luis Potosí

El aspirante Marcelo Ebrard publicó a través de sus redes que estará en el estado de San Luis Potosí para continuar con su recorrido por la República Mexicana este martes 1 de agosto.

Claudia Sheinbaum comparte su agenda para la primera semana de agosto

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, la aspirante Claudia Sheinbaum compartió su agenda para la primera semana de agosto, en donde se señala que este martes estará en la Ciudad de México.

Les comparto mi agenda del 1 al 6 de agosto.

¡Nos vemos pronto! pic.twitter.com/CWynrmYqQr — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 1, 2023

¿Qué hizo este martes 1 de agosto el aspirante Gerardo Fernández Noroña?

Gerardo Fernández Noroña compartió que estará en Coahuila este martes 1 de agosto, estado en el que tendrá una serie de conferencias de prensa, así como asambleas informativas para compartir sus propuestas con la ciudadanía.

San Pedro de las Colonias, Coah. pic.twitter.com/xGpZj4Zoob — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 1, 2023

¿Cuándo eligiera Morena a su candidato rumbo a las elecciones 2024?

Las ‘corcholatas’ de Morena comenzaron su recorrido por México, en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, el pasado 19 de junio, mismo que finalizará el próximo domingo 27 de agosto .

Será al día siguiente, es decir, el lunes 28 de agosto y hasta el domingo 3 de septiembre, cuando el partido guinda lleve el proceso de levantamiento de encuestas para elegir a su candidato rumbo a las elecciones 2024.

¿Cómo será el proceso de Morena para elegir a su candidato?

Morena elegirá al líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, o bien, al candidato presidencial que representará al partido en las elecciones 2024 por medio de 5 encuestas, las cuales, el partido guinda estipulo serán inapelables por los aspirantes.

La primera de estas mediciones será aplicada por la comisión de encuestas de Morena. Mientras que las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial.