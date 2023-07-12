El pasado lunes 19 de junio comenzó el recorrido de las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Hoy miércoles 12 de julio, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, quienes son:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

¿Qué hizo Marcelo Ebrard hoy 12 de julio de 2023?

El aspirante Marcelo Ebrard se encuentra en Aguascalientes, ciudad que ha recorrido para presentar el 'Plan Angel' y la ruta a seguir con inteligencia artificial y la Guardia Nacional.

Presentación del Plan Ángel en Aguascalientes pic.twitter.com/GG7KOIgH5U — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 12, 2023

Claudia Sheinbaum se encuentra de visita por Macuspana, Tabasco

En su recorrido por la búsqueda de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum se encuentra de visita por Macuspana, Tabasco: "Estamos escuchando los sentimientos de la nación".

Venimos al encuentro del pueblo de Macuspana, Tabasco. Estamos escuchando los sentimientos de la nación e informando el proceso de elección de la Coordinación de Defensa de la Transformación.



Les invito a seguir la transmisión de nuestra Asamblea Informativa. #EnVivo



Aquí la… pic.twitter.com/UO8IScMWjR — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 12, 2023

Estas fueron las actividades de Adán Augusto López Hernández hoy 12 julio

Adán Augusto López Hernández está de visita por Hidalgo, donde inició el día con un ameno encuentro con el sector empresarial y posteriormente visitó la Universidad del estado.

Acabamos de concluir un productivo y feliz encuentro con la comunidad docente y estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.



La formación de las y los jóvenes ha sido un pilar fundamental de la Cuarta Transformación que seguiremos cuidando y consolidando. pic.twitter.com/ZpwNiwgBge — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 12, 2023

¿Qué hizo hoy miércoles 12 de julio el aspirante Ricardo Monreal?

Ricardo Monreal se encuentra de visita por Ecatepec, Estado de México: "El municipio más poblado del país, que exige más seguridad, mejores servicios y educación", escribió en redes sociales.

Muchas gracias por su recepción a las y los habitantes de Ecatepec, el municipio más poblado del país, que exige más seguridad, mejores servicios y educación, así como garantía de acceso al agua, lo cual se ha convertido en un clamor social. pic.twitter.com/IXGuCyjrg3 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 12, 2023

Gerardo Fernández Noroña está en Mexicali, Baja California

El aspirante Gerardo Fernández Noroña se encuentra recorriendo Mexicali en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, ciudad en la que mantendrá diálogos colectivos y finalizará con una conferencia.

Manuel Velasco viaja a Tijuana

Manuel Velasco se encuentra a solo unos minutos de viajar a Tijuana, Baja California rumbo a la Frontera Norte del país, según indicó su visita busca "insistir en la importancia de respetar los derechos humanos de los migrantes tanto en territorio nacional como en Estados Unidos."

Estamos listos y vamos rumbo a la Frontera Norte del país, a Tijuana para insistir en la importancia de respetar los derechos humanos de los migrantes tanto en territorio nacional como en Estados Unidos.



¡Allá nos vemos! pic.twitter.com/ViMUZyHw0Q — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 12, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Las ‘corcholatas’ de Morena se encuentran recorriendo el país desde el pasado 19 de junio y hasta el próximo domingo 27 de agosto; a partir del día siguiente y hasta el domingo 3 de septiembre el partido guinda levantará las cinco encuestas programadas para evaluar la aceptación de la ciudadanía hacia cada aspirante.

‘Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron hoy?|Vía Twitter

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al candidato o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas, de las cuales el resultado será inapelable:



La primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido de Morena .

. Las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial. Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se realizará sorteo y serán cuatro las elegidas.

¡Toma nota! Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023, fecha en la que se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, rumbo a las elecciones 2024.