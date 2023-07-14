‘Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron hoy 14 de julio los aspirantes?

Las corcholatas’ de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), siguen recorriendo la República Mexicana en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué hicieron hoy 14 de julio de 2023.

Las ‘corcholatas’ de Morena que participan en la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación son:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

¿Qué hizo hoy 14 de julio el aspirante Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard empezó su día en Tijuana, Baja California, ciudad en la que ha convivido con los habitantes al encabezar una serie de asambleas informativas.

Amaneciendo en Tijuana , donde empieza la patria pic.twitter.com/4m4iwQCFLy — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 14, 2023

Estas fueron las actividades de Claudia Sheinbaum hoy viernes

La aspirante Claudia Sheinbaum se encuentra en Ahome, Sinaloa para hablar "de la importancia de garantizar la continuidad del cambio verdadero, fortaleciendo los derechos del pueblo de México".

En Ahome, Sinaloa, hablamos de la importancia de garantizar la continuidad del cambio verdadero, fortaleciendo los derechos del pueblo de México: la educación, desde la inicial hasta la universidad; la salud pública; la vivienda y la inversión que promueva bienestar. pic.twitter.com/GTsCYBF4Ka — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 14, 2023

Adán Augusto López Hernández se encuentra en Monclova, Coahuila

El exsecretario de Gobierno, Adán Agusto López se encuentra en Monclova, Coahuila: "nos recibe con los brazos abiertos, es una ciudad que nunca deja de sorprendernos", dijo en redes sociales.

Monclova nos recibe con los brazos abiertos, es una ciudad que nunca deja de sorprendernos.



El sueño de la transformación se levanta con mucha fuerza en toda esta región del país.



Sigamos abrazando la continuidad con cambio: vamos por el camino seguro. pic.twitter.com/wdp4eRwAJY — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 14, 2023

Ricardo Monreal agradece a Xalapa, Veracruz, por el recibimiento

La ‘corcholata’, Ricardo Monreal agradeció en un video a Xalapa, Veracruz por el recibimiento que la ciudad tuvo durante su vista en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Mi compromiso es con el pueblo. Seguiré trabajando por la justicia y por las personas que claman y reclaman que se les escuche, pues no están solas y tienen mi apoyo. Estoy listo para enfrentar los grandes retos del México moderno. ¡Gracias, Xalapa! pic.twitter.com/asxO2Fuj4K — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 13, 2023

¿Qué hizo Gerardo Fernández Noroña hoy viernes 14 de julio?

Gerardo Fernández Noroña está en Zapopan, Jalisco, ciudad en la que encabezará una serie de asambleas informativas en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Feliz Feliciano en Puerto Vallarta. pic.twitter.com/14NyXBHkgA — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 14, 2023

Estas fueron las actividades de Manuel Velasco hoy 14 de julio

Manuel Velasco se encuentra Tijuana, ciudad que ha recorrido en compañía de los habitantes encabezando una serie de asambleas informativas.

Eres un gran ejemplo para la juventud @jaimemunguia15. 🥊



¡Viva Tijuana! pic.twitter.com/19dQLuNcUI — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 13, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Las ‘corcholatas’ de Morena se encuentran recorriendo México desde el pasado 19 de junio y será hasta el próximo domingo 27 de agosto cuando finalicen su itinerario por la República.

A partir del día siguiente (lunes 28 de agosto) y hasta el domingo 3 de septiembre, el partido guinda levantará las cinco encuestas programadas para evaluar la aceptación de la ciudadanía hacia cada aspirante.

|Twitter @fernandeznorona

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas. De las cuales, el partido de Morena estipuló que el resultado será inapelable.



La primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido de Morena .

. Las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial. Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se realizará sorteo y serán cuatro las elegidas.

Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023, fecha en la que se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, rumbo a las elecciones 2024.