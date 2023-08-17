Corcholatas de Morena hoy 17 de agosto: Estas son las actividades de los aspirantes en vivo

¡Sigue el recorrido de las corcholatas de Morena por la República Mexicana! En la novena semana del proceso interno para liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, los aspirantes continúan con sus actividades.

Como todos los días, Fuerza Informativa Azteca (FIA), te informa sobre los eventos de las corcholatas en vivo este jueves 17 de agosto. Los aspirantes que participan en el proceso interno del partido guinda rumbo las elecciones presidenciales de 2024, son:



Claudia Sheinbaum

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard

Estas son las actividades de Claudia Sheinbaum hoy

Este jueves 17 de agosto, Claudia Sheinbaum viajará a Puebla, en donde tiene programada una Asamblea informativa en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros en Izúcar de Matamoros en punto de la 10:30 horas.

La aspirante de Morena se encontraba en la Ciudad de México, por lo que muy temprano comenzó el viaje con destino a Puebla.

Hoy estaremos en Puebla. Acompáñenme en la Asamblea Informativa:

📍Izúcar de Matamoros. Unidad Deportiva Mariano Matamoros.

⏰ 10:30 hrs.

¡Ahí nos vemos! pic.twitter.com/kd3SiQxpc5 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 17, 2023

Gerardo Fernández Noroña viajará a Querétaro

La corcholata del Partido del Trabajo viajará de Pachuca, Hidalgo a Querétaro, para continuar con sus actividades en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Para este jueves tiene programado:



Conferencia de prensa a las 10:00 am en Restaurante Portal de Reyes

Asamblea informativa a las 11:00 am en Jardín Independencia, San Juan del Río

A las 13:10 horas entrevista telefónica con Exa en Causa y Efecto

A las 15:40 horas entrevista en Publimetro con Khalid Osorio

Evento con jóvenes en Diálogos por la transformación, en Universidad Autonóma de Querétaro a las 16:15 pm

Videocharla por su canal de YouTube a las 18:00 horas

Asamblea informativa en Plaza de los fundadores, Santa Cruz Centro, Querétaro, a las 19:15 horas

Entrevista en De Costa a Costa, en Santiago de Querétaro, a las 21:00 horas

Muy bien en San Juan del Río. pic.twitter.com/eYe89ATk1V — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 17, 2023

¿Qué hizo Manuel Velasco este jueves?

¡De vuelta a Jalisco! El aspirante del Partido Verde, Manuel Velasco, viajó con destino a la ciudad de Guadalajara, donde tiene agendados los siguientes eventos:



A las 13:10 horas arribo al aeropuerto de Guadalajara, Jalisco

A las 14:50 horas reunión con liderazgos y militancia del PVEM de Jalisco

A las 19:00 horas asamblea informativa en el Salón Constanza

Regresamos a #Jalisco en nuestra segunda vuelta de recorridos por el país para estar más cerca de la gente, escucharlos y unirnos frente a los desafíos que enfrentamos los mexicanos pic.twitter.com/NTaUZjqXaK — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 17, 2023

Adán Augusto López Hernández estará en Querétaro y Guanajuato

Como ya es costumbre, la corcholata de Morena, Adán Augusto López viajará de un estado a otro para poder continuar con su recorrido de la República. De acuerdo con la agenda de actividades, el aspirante tiene programados los siguientes eventos:



Asamblea informativa en la Plaza de San Pedro en La Cañada, en El Marqués, Querétaro, a las 11:00 am

Asamblea informativa en la Unidad Deportiva de El Pueblito, en Corregidora, Querétaro, a las 13:00 horas

Asamblea informativa en Corregidora, Querétaro, a las 16:00 horas

Asamblea informativa en el Monumento al Pípila en Guanajuato, a las 19:00 pm

En El Marqués, corazón político y social de Querétaro, celebramos nuestra asamblea popular número 150, reflejo vibrante de la democracia participativa.



Estamos convencidos de que es en el territorio, trabajando mano a mano con las valientes compañeras y compañeros de nuestro… pic.twitter.com/xb6x6mABnv — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 17, 2023

Estas son las actividades de Ricardo Monreal para hoy jueves

Ricardo Monreal encabezará su última asamblea en la capital del país, la cual se realizará en la alcaldía Iztapalapa. El evento se llevará a cabo en Utopía Quetzalcoatl a las 17:00 horas de este jueves 17 de agosto.

En reunión, hoy tuve la oportunidad de saludar a líderes provenientes de distintas alcaldías de la Ciudad de México: mujeres y hombres honorables que han otorgado su esfuerzo y dedicación a nuestro movimiento transformador. pic.twitter.com/AMIbg7U4XJ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 17, 2023

¿Qué hizo Marcelo Ebrard hoy? Estas son sus actividades en vivo

¡Sigue en el Estado de México! El aspirante de Morena rumbo a las elecciones 2024, continúa su recorrido en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Apoyo en zinacantepec , Estado de México, a nuestra postura de respetar la libre elección en la encuesta de Morena . Gracias a los pueblos mazahuas por su cariño, ampliamente correspondido . pic.twitter.com/7zW9RUuIWV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 16, 2023

¿Cuándo eligiera Morena a su candidato rumbo a las elecciones 2024?

Días antes de que las corcholatas de Morena iniciaran con el proceso interno rumbo a las elecciones 2024, la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación informó que el candidato oficial que representaría al partido guinda se elegiría a principios de septiembre.

Morena elegirá al líder al candidato que representará al partido guinda en las elecciones presidenciales 2024 por medio de 5 encuestas. La primera de estas mediciones será aplicada por la comisión de encuestas de Morena. Mientras que las otras 4 serán encuestas espejos.

Los resultados se darán a conocer el miércoles 6 de septiembre a través de los canales oficiales del partido guinda y sus aliados.

¿Cómo será el proceso de Morena para elegir a su candidato?

Los recorridos de las corcholatas de Morena terminan el próximo 27 de agosto, al día siguiente los aspirantes entrarán en periodo de veda, donde no puede haber ninguna manifestación pública ni por parte de su equipo de trabajo.



Del 28 de agosto al 3 de septiembre se realizará el levantamiento de estudio demoscópico de la comisión de encuestas y de 4 casas encuestadoras sorteadas.

Posteriormente, del 4 al 6 de septiembre el partido de guinda continuará con el proceso e integración del resultado.

Cabe destacar que una vez que el partido guinda de a conocer los resultados de las casas encuestadoras, los aspirantes no podrán apelar a la decisión.