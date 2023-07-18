‘Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron hoy 18 de julio los aspirantes?

¡Sigue el recorrido de las ‘corcholatas’ de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) por la República Mexicana! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué hicieron los aspirantes presidenciales hoy 18 de julio de 2023.

Las ‘corcholatas’ de Morena que participan en la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación son:



Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Esta es la agenda de Gerardo Fernández Noroña para hoy 18 de julio

El aspirante en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Fernández Noroña se encuentra en la Ciudad de México para ofrecer una serie de entrevistas presenciales, entre ellas:



Entrevista en TV Azteca con Sergio Sarmiento

Agenda de los próximos días. pic.twitter.com/bC6vH7XKwm — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 16, 2023

Manuel Velasco está en Ciudad Juárez, Chihuahua

La ‘corcholata’, Manuel Velasco, se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua: “A mí me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera”, compartió en redes.

Estoy muy contento de visitar la Heroica #CiudadJuárez. pic.twitter.com/IUGtp8TlKB — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 18, 2023

¿Qué hizo hoy 18 de julio el aspirante Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard se encuentra recorriendo la ciudad de Tampico, Tamaulipas:"Alegría en Tampico, Tamaulipas. Iniciamos recorrido muy contentos".

Alegría en Tampico , Tamaulipas . Iniciamos recorrido muy contentos !! pic.twitter.com/Oo3Su1Orv5 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 18, 2023

Estas fueron las actividades de Claudia Sheinbaum hoy 18 de julio

La ‘corcholata’ Claudia Sheinbaum salió muy temprano rumbo a Cancún: "¡Llegamos a Quintana Roo!", compartió en redes sociales.

Adán Augusto López Hernández esa en Valladolid, Yucatán

El aspirante en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, regresó al sur a la ciudad de Valladolid, Yucatán: "estamos en la ruta del "Tren Maya", uno de los proyectos más importantes para el desarrollo social y económico del país."

Regresamos al sur para estar hoy en la histórica ciudad de Valladolid, Yucatán.



Aquí, en la tierra de mis abuelos, la Cuarta Transformación está presente en las conciencias del pueblo.



Además, estamos en la ruta del "Tren Maya", uno de los proyectos más importantes para el… pic.twitter.com/iqXm9HQyuF — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 18, 2023

¿Qué hizo hoy 18 de julio la ‘corcholata’ Ricardo Monreal?

Como ya había adelanto Ricardo Monreal aún se encuentra en Baja California, donde viajó para encabezar una serie de asambleas informativas en los municipios de Los Cabos y La Paz.

Estamos en camino a Baja California Sur: mañana tenemos asambleas informativas en Los Cabos y La Paz.

Vamos muy bien y estoy contento de poder compartirles mi mensaje. La gente decidirá en su momento. ¡Ánimo! pic.twitter.com/9Fis8PyUsV — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 17, 2023

¿Cuánto falta para que Morena elija a su candidato presidencial?

Las ‘corcholatas’ de Morena se encuentran recorriendo México desde el pasado 19 de junio y será hasta el próximo domingo 27 de agosto cuando finalicen su itinerario por la República.

Al día siguiente (lunes 28 de agosto), el partido de Morena junto a sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) levantará las cinco encuestas programadas para evaluar la aceptación de la ciudadanía hacia cada aspirante.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

El partido guinda elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas. De las cuales se estipuló que el resultado será inapelable.



La primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido de Morena .

. Las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial. Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se realizará sorteo y serán cuatro las elegidas.

Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023, fecha en la que se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, rumbo al 2024.