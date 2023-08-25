Estas son las actividades de las corcholatas de Morena hoy 25 de agosto

A solo unas horas de finalizar el cierre del proceso de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, las corcholatas de Morena siguen recorriendo la República Mexicana. Como todos los días Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa cuáles fueron sus actividades hoy viernes 25 de agosto.

¡Toma nota! Los aspirantes que participan en la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones 2024 son:



Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard

Manuel Velasco

Adán Augusto López

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Claudia Sheinbaum ya prepara su cierre en Veracruz

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, la aspirante Claudia Sheinbaum sigue con sus recorridos en Sinaloa, donde prepara el “De Fiesta con Claudia”.

El evento se realizará en Culiacán, Sinaloa, a las 17:30 horas tiempo Ciudad de México. Posteriormente, continuará rumbo a Veracruz donde preparará el cierre del proceso interno de Morena.

Recorrimos casa por casa, mientras que Andrés Manuel López Obrador caminaba cada municipio, cada pueblo, cada estado, hasta formar Morena.

¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada! pic.twitter.com/9fNXOfBQg1 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 25, 2023

Marcelo Ebrard alista “fiesta” en la Arena CDMX

A solo unas horas de finalizar con el proceso interno de Morena, Marcelo Ebrard ya prepara su cierre en la Arena de la Ciudad de México, donde ofrecerá a sus simpatizantes un gran "fiesta".

La corcholata permanecerá en la capital del país para encabezar los siguientes eventos:



Encuentro privado con empresarios organizado por el Consejo Coordinador Empresarial.

Conferencia de prensa con medios de comunicación en el Hotel Presidente InterContinental a las 10:00 am

Gracias al Consejo Coordinador Empresarial por su invitación a conversar esta mañana , agradezco a Francisco Cervantes la convocatoria. pic.twitter.com/J5Go4gzxOQ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 25, 2023

Estas son las actividades de Manuel Velasco en vivo

Desde el pasado 24 de agosto, el aspirante Manuel Velasco se encuentra en la ciudad de El Paso, Texas, donde dijo que estaría para apoyar a su esposa, Anahí, en su regreso a los escenarios como parte de la agrupación RBD.

EN FAMILIA NOS APOYAMOS



Hoy es un día muy especial en nuestras vidas porque venimos a apoyar a mi esposa @Anahi quien después de 15 años regresa a los escenarios junto con sus compañeros de #RBD. Manu, Emiliano y yo estamos aquí con todo el corazón para apoyarla y acompañarla. pic.twitter.com/W8Ft9yHVIB — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 24, 2023

¿Cuál será el gran cierre de Adán Augusto López?

Aun sin anunciar en qué estado de la República llevará a cabo el cierre del proceso de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, el exmandatario Adán Augusto López sigue sus recorridos en Michoacán y Baja California.

De acuerdo con la agenda que difundió en redes sociales a las 11:00 horas estará en Morelia, Michoacán, mientras que a las 18:30 horas se trasladará a Tijuana, Baja California.

Cumplimos nuestra promesa y regresamos a Michoacán, la tierra del General Lázaro Cárdenas y un bastión fundamental de la izquierda mexicana.



En esta tierra llena de historia, que tantas veces ha escrito el futuro de la nación, aprovechamos para celebrar los logros de nuestro… pic.twitter.com/KHgPCG7p7b — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 25, 2023

Ricardo Monreal planea cierre en CDMX el 26 de agosto

El aspirante Ricardo Monreal continúa con sus recorridos en el Estado de México, donde tiene agendado, a las 17:00 horas, un encuentro con jóvenes en la Plaza Cívica de San Pedro Xalosctoc, localizada en Ecatepec.

Monreal ha anunciado que planea llevar a cabo el cierre del proceso interno de Morena en la Ciudad de México; sin embargo, no ha ofrecido más detalles al respecto.

Llevamos 70 días de recorrido por todo el país: más de 150 municipios y las 32 entidades federativas. El sábado 26 cerraremos esta etapa en la Plaza de las Tres Culturas, a las 16 horas; ojalá nos puedas acompañar. Recordemos que la unidad es lo esencial para continuar con la 4T. pic.twitter.com/G9aYioLgMs — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 24, 2023

¿En dónde planea realizar su cierre el aspirante Gerardo Fernández Noroña?

Este 25 de agosto, Gerardo Fernández Noroña sigue su camino por en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde tiene agendados 3 diferentes eventos para convivir con la ciudadanía:



Conferencia de prensa en el Hotel Lucerna a las 10:00 horas

Encuentro con empresarios en el Restaurante La Custodia de San Pablo a las 14:00 horas

Asamblea informativa a las 19:00 horas

El aspirante cerrará el proceso interno de Morena el próximo domingo 27 de agosto en la Plaza Miguel Auza de Zacatecas, a las 16:00 horas.

Asamblea informativa en Huatabampo. pic.twitter.com/zKBLEDXfhw — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 25, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Las corcholatas de Morena se encuentran a solo unos días de finalizar el proceso que comenzó el pasado 19 de agosto, pues será el próximo 27 del presente mes cuando finalicen sus recorridos por la República Mexicana.

A partir del lunes 28 de agosto, el partido guinda iniciará con la toma de parámetros para evaluar la aceptación de la ciudadanía y elegir al candidato que representará al partido guinda rumbo a las elecciones 2024.

Corcholatas de Morena, ¿qué hicieron hoy los aspirantes?|Vía Twitter

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Para elegir al candidato presidencial de Morena, se realizarán cinco encuestas que comenzaran con su evaluación el próximo lunes 28 de agosto:



La primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido de Morena .

. Las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial. Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se procederá al sorteo y serán cuatro las elegidas.

El resultado de quien sea elegido se dará a conocer el próximo 6 de septiembre, mientras que el proceso electoral comenzará oficialmente el día 7 de septiembre, según lo dicho por el Instituto Nacional Electoral (INE).