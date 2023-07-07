‘Corcholatas’ de Morena: ¿Qué hicieron hoy 7 de julio los aspirantes presidenciales?

En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, las ‘corcholatas’ de Morena y sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), recorren el país, ¿qué hicieron hoy 7 de julio de 2023?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, quienes son:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard se encuentra en Mérida, Yucatán

El aspirante Marcelo Ebrard se encuentra de gira por Mérida, Yucatán: "sonríe, seguimos contigo", expresó la ‘corcholata’ de Morena en su perfil de redes sociales.

¿Qué hizo Claudia Sheinbaum hoy 7 de julio de 2023?

Claudia Sheinbaum viajó a la ciudad de Aguascalientes para encabezar una serie de Asambleas Informativas: "A mi llegada tuve una bienvenida muy cálida, gracias por las muestras de cariño".

A mi llegada a Aguascalientes tuve una bienvenida muy cálida, gracias por las muestras de cariño y lo más importante, gracias por acompañarme en la ruta de la trasformación. pic.twitter.com/WdcW65TqRU — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 7, 2023

Adán Augusto López Hernández sigue en Veracruz

Por tercer día consecutivo, Adán Augusto López Hernández se encuentra en Veracruz, estado que recorrió de punta a punta para conocer las necesidades que aquejan a la ciudadanía, según dijo.

Durante los últimos tres días, hemos recorrido el vasto y diverso territorio del estado de Veracruz, de punta a punta.



Es muy gratificante y motivador encontrarnos con tantas manifestaciones de apoyo y compromiso en cada paso de nuestro camino.



A la Cuarta Transformación la… pic.twitter.com/6hshsaZOOK — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 7, 2023

¿Qué hizo Ricardo Monreal este viernes 7 de julio de 2023?

Ricardo Monreal anunció que durante el fin de semana estará recorriendo la parte del sur del país: "Espero que me puedas acompañar en estas modestas asambleas informativas", escribió en su cuenta de Twitter.

Este fin de semana estaré en la parte sur del país; espero que me puedas acompañar en estas modestas asambleas informativas. No tenemos grandes espectaculares ni excesos de lonas y bardas, pero sí lo más importante: las ideas, las propuestas y la serenidad para conducir a México. pic.twitter.com/tjsb9Hyflf — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 7, 2023

Gerardo Fernández Noroña este de visita por Edomex

El aspirante Gerardo Fernández Noroña se encuentra en el Estado de México, donde visitará los municipios de Chalco y Chimalhuacán para finalizar el día con una videocharla a través de su canal de YouTube.

En Ocoyoacac, Edoméx pic.twitter.com/iGSKZNF0ny — Rosendo Marín Díaz (@rosendomarind) July 7, 2023

¿Qué hizo Manuel Velasco hoy 7 de julio de 2023?

Manuel Velasco se encuentra en Querétaro, estado que recorrió durante la tarde de este viernes 7 de julio para saludar y convivir con la ciudadanía.

Caminata por el centro de #Querétaro, una ciudad llena de historia, cultura y tradiciones.#QuerétaroNosUne. pic.twitter.com/AZjKmlsJUL — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 7, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena terminará el próximo domingo 27 de agosto y será a partir del siguiente día y hasta el domingo 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas en las que se puntuará a los aspirantes con base a la preferencia de la ciudadanía.

Una vez que se obtengan los resultados de las encuestas, el partido de Morena y sus aliados, elegirán a su candidato a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.

Corcholatas de Morena y alianza PT y PVEM|Morena

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas, de las cuales el resultado

y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.

Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023, fecha en la que se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, a la presidencia de la República.