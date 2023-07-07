‘Corcholatas’ de Morena: ¿Qué hicieron hoy 7 de julio los aspirantes presidenciales?
¡Sigue el recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena! Estas fueron las actividades de los aspirantes presidenciales de hoy viernes 7 de julio de 2023.
En busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, las ‘corcholatas’ de Morena y sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), recorren el país, ¿qué hicieron hoy 7 de julio de 2023?
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, quienes son:
- Marcelo Ebrard
- Claudia Sheinbaum
- Adán Augusto López Hernández
- Ricardo Monreal
- Gerardo Fernández Noroña
- Manuel Velasco
Marcelo Ebrard se encuentra en Mérida, Yucatán
El aspirante Marcelo Ebrard se encuentra de gira por Mérida, Yucatán: "sonríe, seguimos contigo", expresó la ‘corcholata’ de Morena en su perfil de redes sociales.
¿Qué hizo Claudia Sheinbaum hoy 7 de julio de 2023?
Claudia Sheinbaum viajó a la ciudad de Aguascalientes para encabezar una serie de Asambleas Informativas: "A mi llegada tuve una bienvenida muy cálida, gracias por las muestras de cariño".
A mi llegada a Aguascalientes tuve una bienvenida muy cálida, gracias por las muestras de cariño y lo más importante, gracias por acompañarme en la ruta de la trasformación. pic.twitter.com/WdcW65TqRU— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 7, 2023
Adán Augusto López Hernández sigue en Veracruz
Por tercer día consecutivo, Adán Augusto López Hernández se encuentra en Veracruz, estado que recorrió de punta a punta para conocer las necesidades que aquejan a la ciudadanía, según dijo.
Durante los últimos tres días, hemos recorrido el vasto y diverso territorio del estado de Veracruz, de punta a punta.— Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 7, 2023
Es muy gratificante y motivador encontrarnos con tantas manifestaciones de apoyo y compromiso en cada paso de nuestro camino.
A la Cuarta Transformación la… pic.twitter.com/6hshsaZOOK
¿Qué hizo Ricardo Monreal este viernes 7 de julio de 2023?
Ricardo Monreal anunció que durante el fin de semana estará recorriendo la parte del sur del país: "Espero que me puedas acompañar en estas modestas asambleas informativas", escribió en su cuenta de Twitter.
Este fin de semana estaré en la parte sur del país; espero que me puedas acompañar en estas modestas asambleas informativas. No tenemos grandes espectaculares ni excesos de lonas y bardas, pero sí lo más importante: las ideas, las propuestas y la serenidad para conducir a México. pic.twitter.com/tjsb9Hyflf— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 7, 2023
Gerardo Fernández Noroña este de visita por Edomex
El aspirante Gerardo Fernández Noroña se encuentra en el Estado de México, donde visitará los municipios de Chalco y Chimalhuacán para finalizar el día con una videocharla a través de su canal de YouTube.
En Ocoyoacac, Edoméx pic.twitter.com/iGSKZNF0ny— Rosendo Marín Díaz (@rosendomarind) July 7, 2023
¿Qué hizo Manuel Velasco hoy 7 de julio de 2023?
Manuel Velasco se encuentra en Querétaro, estado que recorrió durante la tarde de este viernes 7 de julio para saludar y convivir con la ciudadanía.
Caminata por el centro de #Querétaro, una ciudad llena de historia, cultura y tradiciones.#QuerétaroNosUne. pic.twitter.com/AZjKmlsJUL— Manuel Velasco (@VelascoM_) July 7, 2023
¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?
El recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena terminará el próximo domingo 27 de agosto y será a partir del siguiente día y hasta el domingo 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas en las que se puntuará a los aspirantes con base a la preferencia de la ciudadanía.
Una vez que se obtengan los resultados de las encuestas, el partido de Morena y sus aliados, elegirán a su candidato a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.
¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?
Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas, de las cuales el resultado
y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.
Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023, fecha en la que se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, a la presidencia de la República.