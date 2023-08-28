Estas fueron las actividades que hicieron las aspirantes del Frente Amplio por México este lunes 28 de agosto

Estas son las actividades que hicieron las dos aspirantes a candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM) este lunes 28 de agosto de 2023. Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes son las que se encuentran aún en la contienda.

El Frente Amplio por México continua este lunes con la aplicación de encuestas que influirán para determinar quién será la candidata presidencial del PRI-PAN y PRD y el número preciso de cuestionarios todavía no se presenta.

Xóchitl Gálvez recuerda lo dicho en el último foro regional

El último foro regional se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, el pasado domingo 27 de agosto, donde participaron ambas aspirantes a candidata presidencial, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. En ese sentido, este lunes, la panista recordó algo de lo que dijo.

Hombres y mujeres somos diferentes, pero valemos igual.



Llegó el momento de romper el techo de cristal para que todas podamos cumplir nuestros sueños. 💜#XóchitlVa#PactoDeIgualeX pic.twitter.com/tJukDBlb4l — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 28, 2023

Beatriz Paredes recuerda el foro regional en Mérida, Yucatán

Por su parte, Beatriz Paredes también recordó lo dicho en el último foro regional, donde destacó que la integración de las mujeres de manera plena al trabajo hace cambiar paradigmas. Asimismo, celebró el Día de las Personas Adultas Mayores y dijo que "su contribución a nuestras vidas y sociedad es invaluable. Aprendamos de su historia y valoremos su presencia".

La integración de las mujeres de manera plena al trabajo nos hace cambiar paradigmas. #BeatrizAvanza pic.twitter.com/ZhRyDx8F6K — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 28, 2023

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

El candidato se dará a conocer el próximo 3 de septiembre, después de participar en los cinco foros regionales del Frente Amplio por México:



Del 17 al 26 de agosto se convocará a foros regionales en las 5 circunscripciones electorales: Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León, León, Guanajuato, Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán.

Del 27 al 30 de agosto habrá un segundo sondeo de opinión.

El 3 de septiembre se llevará a cabo una consulta directa a la ciudadanía en los lugares que determinará el Comité Organizador. Este mismo día se dará a conocer el resultado de la consulta y al aspirante ganador con el mejor desempeño.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La coalición nació oficialmente el 22 de diciembre de 2020. A través de una conferencia de prensa virtual, los tres partidos recibieron el respaldo de distintos presidentes de organizaciones de la sociedad civil y política, entre ellos, el empresario Gustavo de Hoyos y Claudio X. González. Rumbo a las elecciones 2024, la alianza buscará la presidencia a la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).