Estas fueron las actividades que hicieron las aspirantes del Frente Amplio por México este jueves 24 de agosto

Estas son las actividades que hicieron los tres aspirantes a candidato presidencial del Frente Amplio por México (FAM) este jueves 24 de agosto de 2023. Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes son las que se encuentran aún en la contienda. Este jueves 24 de agosto se llevará el cuarto foro regional del Frente Amplio por México a las 19:00 horas en Guadalajara, Jalisco.

Xóchitl Gálvez se reúne con Enrique Alfaro previo a cuarto foro en Jalisco

La aspirante presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, visitó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien hace pocos días rompió con Movimiento Ciudadano (MC). Cabe recordar que la panista afirmó que buscaría sumar a su proyecto a Enrique Alfaro y a Dante Delgado.

Me dio mucho gusto recibir a mi amiga @XochitlGalvez, una mujer valiente por la que tengo un gran respeto. Como gobernador del estado dialogar con las personas que definirán el futuro de México, conocer su visión y exponerles la situación de nuestro estado siempre será un… pic.twitter.com/3PQttN6RRk — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 24, 2023

Posteriormente, Xóchitl Gálvez explicó qué pasó con el gobernador Enrique Alfaro: "Platicamos, hablamos de toda la historia que seguí aquí, hablamos de visión del país que tenemos, obviamente no abordé el tema del MC por respeto", aseveró.

¿Quieres saber qué sucedió en mi reunión con el gobernador @EnriqueAlfaroR?



Aquí te lo cuento.👇🏼#XóchitlVa pic.twitter.com/i7XUHeaFaZ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 24, 2023

Beatriz Paredes invita a que la acompañen en el cuarto foro regional en Guadalajara

Beatriz Paredes pidió a las personas a que la siguieran en el cuarto foro regional que se llevará a cabo este jueves 24 de agosto en Guadalajara. Además, compartió una entrevista que tuvo donde explicó que gobernar el país en el próximo sexenio no será una cosa sencilla para nadie.

Hoy estaremos en el #ForoGuadalajara “México y el mundo: si promovemos a México ¿Vendrán más oportunidades?”



¡Síganlo a través de las #RedesSociales! pic.twitter.com/6bx70FGVdu — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 24, 2023

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

El candidato se dará a conocer el próximo 3 de septiembre y los tres finalistas tendrán que participar en el tercer foro regional del Frente Amplio por México, que se llevará a cabo en León, Guanajuato, y en el que se abordará el tema "La reconstrucción institucional".



Del 17 al 26 de agosto se convocará a foros regionales en las 5 circunscripciones electorales: Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León, León, Guanajuato, Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán.

Del 27 al 30 de agosto habrá un segundo sondeo de opinión.

El 3 de septiembre se llevará a cabo una consulta directa a la ciudadanía en los lugares que determinará el Comité Organizador. Este mismo día se dará a conocer el resultado de la consulta y al aspirante ganador con el mejor desempeño.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La coalición nació oficialmente el 22 de diciembre de 2020. A través de una conferencia de prensa virtual, los tres partidos recibieron el respaldo de distintos presidentes de organizaciones de la sociedad civil y política, entre ellos, el empresario Gustavo de Hoyos y Claudio X. González. Rumbo a las elecciones 2024, la alianza buscará la presidencia a la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).