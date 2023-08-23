¿Qué actividades hicieron las aspirantes del Frente Amplio por México este miércoles 23 de agosto?

Estas son las actividades que hicieron los tres aspirantes a candidato presidencial del Frente Amplio por México (FAM) este lunes 21 de agosto de 2023. Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes son las que se encuentran aún en la contienda. El pasado 22 de agosto se llevó a cabo el tercer foro entre las dos aspirantes.

El próximo jueves 24 de agosto se llevará el cuarto foro regional del Frente Amplio por México a las 19:00 horas en Guadalajara, Jalisco.

Xóchitl Gálvez buscaría sumar a su proyecto a Enrique Alfaro y a Dante Delgado

La aspirante a candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, compartió fotografías del tercer foro regional en el que participó con Beatriz Paredes. Además, compartió su paso por Guanajuato como militante del Partido Acción Nacional (PAN).

¡Bendita división de poderes!



El Presidente tendrá que salir de lo “oscurito”.



¡Bien por la @SCJN! 👏🏼#TransparenciaYA https://t.co/OiMHAxjHos — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 23, 2023

Beatriz Paredes celebra que el INAI pueda sesionar con cuatro comisionados

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pueda sesionar con cuatro comisionados en tanto el Senado de la República nombre a las personas comisionadas pendientes.

"¡Día histórico para la democracia! Tras cinco meses, la @SCJN

ha permitido al @INAImexico sesionar con cuatro comisionados. La transparencia y el derecho a saber son esenciales para garantizar el acceso a la información, la protección de datos y la apertura de instituciones".

¡Día histórico para la democracia!



Tras cinco meses, la @SCJN ha permitido al @INAImexico sesionar con cuatro comisionados.



La transparencia y el derecho a saber son esenciales para garantizar el acceso a la información, la protección de datos y la apertura de instituciones. — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 23, 2023

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

El candidato se dará a conocer el próximo 3 de septiembre y los tres finalistas tendrán que participar en el tercer foro regional del Frente Amplio por México, que se llevará a cabo en León, Guanajuato, y en el que se abordará el tema "La reconstrucción institucional".



Del 17 al 26 de agosto se convocará a foros regionales en las 5 circunscripciones electorales: Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León, León, Guanajuato, Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán.

Del 27 al 30 de agosto habrá un segundo sondeo de opinión.

El 3 de septiembre se llevará a cabo una consulta directa a la ciudadanía en los lugares que determinará el Comité Organizador. Este mismo día se dará a conocer el resultado de la consulta y al aspirante ganador con el mejor desempeño.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La coalición nació oficialmente el 22 de diciembre de 2020. A través de una conferencia de prensa virtual, los tres partidos recibieron el respaldo de distintos presidentes de organizaciones de la sociedad civil y política, entre ellos, el empresario Gustavo de Hoyos y Claudio X. González. Rumbo a las elecciones 2024, la alianza buscará la presidencia a la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).