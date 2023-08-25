Estas fueron las actividades que hicieron las aspirantes del Frente Amplio por México este viernes 25 de agosto

Estas son las actividades que hicieron las dos aspirantes a candidato presidencial del Frente Amplio por México (FAM) este viernes 25 de agosto de 2023. Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes son las que se encuentran aún en la contienda. El pasado jueves se llevó el cuarto foro regional del Frente Amplio por México a las 19:00 horas en Guadalajara, Jalisco.

Xóchitl Gálvez agradece el respaldo del PRD

La aspirante a candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, realizó una conferencia de prensa junto al líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, quien le dio su respaldo como representante del Frente Amplio por México rumbo a las elecciones 2024.

Beatriz Paredes agradece el apoyo que tuvo en el cuarto foro regional

Beatriz Paredes, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agradeció el apoyo que tuvo en Guadalajara, Jalisco, durante su participación en el foro regional. Asimismo, compartió un video del Frente Amplio por México de que se están preparando para la consulta del 3 de septiembre.

¡Jalisco siempre me da buena suerte! La aspirante presidencial del #FrenteAmplioPorMéxico @BeatrizParedes agredeció la recepción que tuvo ayer en #Guadalajara durante su participación en el foro regional. pic.twitter.com/IYpLwsblGT — quiero tv (@quierotv_gdl) August 25, 2023

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

El candidato se dará a conocer el próximo 3 de septiembre y los tres finalistas tendrán que participar en el tercer foro regional del Frente Amplio por México, que se llevará a cabo en León, Guanajuato, y en el que se abordará el tema "La reconstrucción institucional".



Del 17 al 26 de agosto se convocará a foros regionales en las 5 circunscripciones electorales: Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León, León, Guanajuato, Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán.

Del 27 al 30 de agosto habrá un segundo sondeo de opinión.

El 3 de septiembre se llevará a cabo una consulta directa a la ciudadanía en los lugares que determinará el Comité Organizador. Este mismo día se dará a conocer el resultado de la consulta y al aspirante ganador con el mejor desempeño.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La coalición nació oficialmente el 22 de diciembre de 2020. A través de una conferencia de prensa virtual, los tres partidos recibieron el respaldo de distintos presidentes de organizaciones de la sociedad civil y política, entre ellos, el empresario Gustavo de Hoyos y Claudio X. González. Rumbo a las elecciones 2024, la alianza buscará la presidencia a la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).