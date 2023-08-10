Actividades que hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este jueves 10 de agosto

Estas son las actividades que realizaron los aspirantes a representar el Frente Amplio por México este jueves 10 de agosto. Cabe recordar que solo cuatro de 11 pasaron a la segunda ronda.

Xóchitl Gálvez da premio de consolación a quienes no pasaron a la segunda fase del proceso

La senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, ofreció a aquellos aspirantes que no pasaron a la siguiente ronda del proceso del Frente Amplio por México un “premio de consolación”, pues los invitó a sumar sus visiones a su causa.

En su cuenta de Twitter se dirigió a Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Jorge Preciado, Ignacio Loyola, José Jaime Enríquez, entre otros, a "sumar sus visiones del país y las causas que representan".

En este proyecto, necesitamos de todas y todos para salir victoriosos.@Silvano_A, @ManceraMiguelMX, @fgcabezadevaca, @jorgepreciador, @iloyolavera, @israelrivas_bas, José Jaime Enríquez y Sergio Torres, cuenten conmigo para sumar sus visiones de país y las causas que… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 10, 2023

Santiago Creel invita a la población a que lo vea en el primer Foro de Diálogos Ciudadanos

El panista Santiago Creel invita a las personas a que vean el primer Foro de Diálogos Ciudadanos, el cual se transmitirá en vivo desde el Facebook del blanquiazul.

Nos vemos hoy a las 19:00 para el primer Foro de Diálogos Ciudadanos.



Sintonízalo #EnVivo desde el Facebook de @AccionNacional. pic.twitter.com/6brJnbG7uR — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) August 10, 2023

Beatriz Paredes invita a sintonizar el primer Foro

Una de las cuatro opciones que consiguieron las firmas, Beatriz Paredes, invitó a las personas a ver el primer foro "Visiones de México, diagnóstico y mirada al futuro".

Acompáñenme al primer foro “Visiones de México, diagnóstico y mirada al futuro” organizado por el @ComiteFAM. Pueden seguirlo a través de las redes sociales. pic.twitter.com/vdrbvFvHre — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 10, 2023

Enrique de la Madrid reconoce a quienes no pasaron a la siguiente etapa del proceso

Enrique de la Madrid reconoció a aquellos que no pasaron a la siguiente etapa del proceso del Frente Amplio por México; asimismo, destacó que sus ideales de construir un mejor México y lograr un gobierno de coalición estarán representadas en su narrativa.

Mi reconocimiento a @IsraelRivas_bas, José Jaime Enríquez, Sergio Torres, @Silvano_A, @ManceraMiguelMX, @FGCabezadevaca, @ILoyolaVera y @JorgePreciador, y tengan por seguro que sus ideales de construir un mejor México y lograr un gobierno de coalición estarán representadas en mi… pic.twitter.com/YBbP1YMJ2D — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) August 10, 2023

¿Quiénes pasaron a la siguiente etapa del proceso del Frente Amplio por México?

De 11 aspirantes, solamente cuatro lograron recabar las firmas necesarias para pasar a la siguiente etapa del proceso de Frente Amplio por México, según el Comité:



Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN)

Santiago Creel (PAN)

Beatriz Paredes (PRI)

Enrique de la Madrid (PRI)

¿Cuándo es el primer Foro de discusión del Frente Amplio por México?

El primer foro de discusión del Frente Amplio por México se llevará a cabo este jueves 10 de agosto en punto de las 19:00 horas y se podrá ver en las redes sociales de los partidos de la coalición: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).