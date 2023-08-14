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Actividades que hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este lunes 14 de agosto

Estas son las actividades que realizaron los cuatro aspirantes de Va por México para representar al Frente Amplio este lunes 14 de agosto.

Actividades que hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este lunes 14 de agosto
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Escrito por: América López

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta las actividades que realizaron los cuatro aspirantes a candidato presidencial del Frente Amplio por México este lunes 14 de agosto de 2023. Los que se encuentran aún en la contienda son Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid.

Xóchitl Gálvez visita Quiroga, Michoacán

La aspirante para representar al Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, compartió fotografías de su visita a Quiroga, Michoacán, donde expresó que le dio mucho gusto estar con las personas.

Beatriz Paredes tuvo dos entrevistas con medios

La exgobernadora Beatriz Paredes tuvo dos entrevistas con medios para hablar sobre el primer foro del Frente Amplio por México, así como el proceso interno para definir al candidato presidencial.

Enrique de la Madrid tuvo una plática sobre las claves para construir un mejor México

Enrique de la Madrid tuvo una entrevista donde habló sobre valores, oportunidades y los aspectos clave para construir un mejor México.

Santiago Creel reafirmó que pedirá licencia como presidente de la Cámara de Diputados

Santiago Creel dio a conocer nuevamente que pedirá licencia como presidente de la Cámara de Diputados para dedicarse completamente en la carrera para ser el aspirante presidencial del Frente Amplio por México.

Asimismo, compartió la importancia de la creación de instituciones, pues de acuerdo con él, han sido clave para "el México que conocemos".

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

El método consiste en tres etapas y el candidato se dará a conocer el próximo 3 de septiembre. En la segunda etapa, misma en la que se encuentran los cuatro aspirantes, consiste en que los finalistas se someterán a un proceso de estudio de opinión.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La coalición opositora nació oficialmente el 22 de diciembre de 2020. A través de una conferencia de prensa virtual, los tres partidos recibieron el respaldo de distintos presidentes de organizaciones de la sociedad civil y política, entre ellos, el empresario Gustavo de Hoyos y Claudio X. González.

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