Actividades que hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este martes 8 de agosto

Estas son las actividades que realizaron los candidatos a representar el Frente Amplio por México este martes 8 de agosto. Cabe recordar que hasta antes de la segunda etapa del proceso, hay 11 aspirantes que deberán recolectar 150 mil firmas antes del 9 de agosto.

Cabe destacar que este martes, los dirigentes de Va por México, así como las secretarías Generales, encabezaron una conferencia de prensa en donde dieron a conocer el Comité de Observación Ciudadano.

Xóchitl Gálvez llega a Monterrey después de su gira por Sinaloa

Xóchitl Gálvez destacó durante la tarde del pasado lunes 7 de agosto que después de su gira en Sinaloa llegaría a Monterrey, en ese sentido, compartió fotografías de su viaje. Asimismo, recordó a la población que hoy es el último día de recolección de firmas, por lo que pidió que se registraran a su favor.

¡Hoy es el último día para darme tu apoyo con la firma! 🚨📢



¡Ya casi llegamos al medio millón! Vamos a meterle turbo para lograrlo.



No te quedes atrás, sé parte de las decisiones del #FrenteAmplioPorMéxico.



¡#FírmaleX! ✍🏼https://t.co/ghKVK5O0e5 pic.twitter.com/nKs9iUywxX — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 8, 2023

Santiago Creel pide a las personas que firmen por él

En el último día del registro de firmas, Santiago Creel compartió un video en sus redes sociales donde se muestran fotografías de toda su gira por la República Mexicana y pidió a las personas que firmaran a su favor.

Con toda la energía estamos recorriendo México para llegar a más hogares y seguir sumando almas y corazones que desean un mejor país. ¡En el #FrenteAmplioPorMéxico cabemos todas y todos! #FirmaleACreel en https://t.co/YYyJFXBb1n. pic.twitter.com/I5kqMWPNow — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) August 8, 2023

Francico Cabeza de Vaca pide firmar por él

A través de su cuenta de Facebook, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, pide firmar en el último día del registro de firmas.

Beatriz Paredes pide a la población que voten por ella en el último día del proceso

Beatriz Paredes, aspirante a candidata presidencial del Frente Amplio por México, compartió un tuit donde pidió a las personas votar por ella, pues hoy se cierra el registro.

¡Muy buenos días a todas y a todos! Hoy cierra el registro de apoyo para quienes aspiramos a coordinar el #FrenteAmplioPorMéxico en https://t.co/rRcn0rEmlg



Se parte de este ejercicio democrático histórico. pic.twitter.com/J6vkrNe31f — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 8, 2023

Enrique de la Madrid hace recuento de los estados que visitó en la última semana

Enrique de la Madrid hace recuento de los estados que visitó durante la última semana, siendo Puebla, Veracruz, Yucatán y Estado de México. Además, dio las gracias a las personas por su apoyo en el proceso de recolección de firmas.

Sigo caminando por México y conociendo a más mexicanos que se esfuerzan para salir adelante y merecen un mejor país. Esta semana visité #Puebla, #Veracruz, #Yucatán y #EdoMex ¡Muchas gracias por su apoyo!



En las manos de esta generación está construir #ElMejorMéxicoPosible. pic.twitter.com/NgeoeP1p3l — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) August 8, 2023

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

Los registros comenzaron el pasado 4 de julio, posteriormente, los 11 aspirantes debían recolectar 150 mil firmas, cabe recordar que este 8 de agosto es el último día para juntarlas. El 9 se darán a conocer los aspirantes que cumplieron con la meta y pasan a la segunda etapa.

Para el 10 de agosto se realizará el foro para que compartan y analicen la visión de México, en esta etapa se elegirán a las tres personas con más respaldo con estudios de opinión pública

La etapa final consistirá en 5 foros regionales, se harán nuevos estudios de opinión pública considerando a los tres con mejores perfiles. Los resultados se darán a conocer el próximo 3 de septiembre y se someterá también a una consulta directa ciudadana para elegir al candidato o candidata presidencial.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La alianza opositora Va por México fue anunciada el 22 de diciembre de 2020, aunque su registro oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se realizó al día siguiente. El objetivo era contender en las elecciones del 6 de junio de 2021 y competir contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena).