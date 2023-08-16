¿Qué actividades hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este miércoles 16 de agosto?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta las actividades que realizaron los cuatro aspirantes a candidato presidencial del Frente Amplio por México este miércoles 16 de agosto de 2023. Los que se encuentran aún en la contienda son Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Beatriz Paredes.

Cabe destacar que el pasado martes 15 de agosto, Enrique de la Madrid quedó fuera de la contienda del Frente Amplio por México.

Xóchitl Gálvez se lanza contra AMLO por jóvenes de Lagos de Moreno

La aspirante a candidata presidencial de Va por México, Xóchitl Gálvez, habló acerca del caso de los jóvenes de Lagos de Moreno, donde expresó: "Abrazo a sus familiares y amigos, especialmente a sus madres, ante esta irreparable pérdida".

¡Qué poca empatía del Presidente con el dolor de los padres!



pic.twitter.com/fQOOzFQShU — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 16, 2023

Santiago Creel habla sobre el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno

Santiago Creel hace un llamado sobre lo ocurrido con los jóvenes en Jalisco, donde escribió: "Lo que ocurrió con los jóvenes en Lagos de Moreno, además de ser sumamente doloroso para todas y todos los mexicanos, es consecuencia de una estrategia que radica en callar, ignorar y omitir los temas que implican enfrentar y acatar acciones CON FIRMEZA. La tibieza y complicidad de esta administración es terrorista".

Lo que ocurrió con los jóvenes en Lagos de Moreno, además de ser sumamente doloroso para todas y todos los mexicanos, es consecuencia de una estrategia que radica en callar, ignorar y omitir los temas que implican enfrentar y acatar acciones CON FIRMEZA. La tibieza y complicidad… — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) August 16, 2023

Beatriz Paredes se reunió con la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara

Beatriz Paredes se reunió con jóvenes para hablar del compromiso con la autonomía universitaria. "Descubramos esa chispa extraordinaria de los jóvenes y dotémosles de las mejores herramientas para enfrentar los grandes desafíos", señaló.

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

El método consiste en tres etapas y el candidato se dará a conocer el próximo 3 de septiembre. En la segunda etapa, misma en la que se encuentran los cuatro aspirantes, consiste en que los finalistas se someterán a un proceso de estudio de opinión.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La coalición nació oficialmente el 22 de diciembre de 2020. A través de una conferencia de prensa virtual, los tres partidos recibieron el respaldo de distintos presidentes de organizaciones de la sociedad civil y política, entre ellos, el empresario Gustavo de Hoyos y Claudio X. González.