Actividades que hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este miércoles 9 de agosto

Estas son las actividades que realizaron los candidatos a representar el Frente Amplio por México este miércoles 9 de agosto. Cabe recordar que hasta antes de la segunda etapa del proceso, hay 11 aspirantes que debieron recolectar 150 mil firmas antes del 9 de agosto.

Santiago Creel agradece a los ciudadanos que firmaron por él

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, agradeció a las y los ciudadanos que dieron sus respaldos para pasar a la siguiente etapa. Asimismo, compartió un video con estadísticas de los últimos sexenios en materia de seguridad.

Nuestro país merece vivir en paz. Como Secretario de Gobernación, avanzamos hacia ese objetivo. Ahora, unidos en este #FrenteAmplioPorMéxico, forjaremos una estrategia para asegurar la paz en todo México. pic.twitter.com/hBhgiFafyl — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) August 9, 2023

Xóchitl Gálvez participa en foro en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la senadora panista Xóchitl Gálvez participó en a Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de México.

En el marco del Día Internacional de los #PueblosIndígenas, convoqué a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas del @senadomexicano



Aquí estamos escuchando lo que mujeres y hombres indígenas expresan sobre sus derechos, preocupaciones y necesidades. https://t.co/jWTeRx67z3 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 9, 2023

Miguel Ángel Mancera da a conocer cuántas firmas obtuvo

El senador Miguel Ángel Mancera aclaró que obtuvo 40 mil firmas, más de las 150 mil que se requerían para avanzar en el proceso para ser responsable del Frente Amplio por México. Dijo que fue un proceso difícil y a veces hasta desesperante. También indicó estar listo para los debates y que todos necesitan esforzarse más para alcanzar en esta carrera a Xóchitl Gálvez.

Beatriz Paredes conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Beatriz Paredes conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y dijo que urgía tomar medidas para proteger sus derechos, mantener su cultura y formas de vida.

Nuestros pueblos originarios lograron preservarse y preservar, sus lenguas originales; lenguas de pájaro melodioso como la purépecha; con el poder de la flecha, como la mixe; de jade iridiscente, chalchihuitl, como el náhuatl. ¡Gracias por mantener vivo a nuestro México! pic.twitter.com/X0ACIJsFkN — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 9, 2023

Francisco Javier Cabeza de Vaca celebra 190 mil firmas

El aspirante a candidato presidencial, Francisco Javier Cabeza de Vaca, celebró que obtuvo más de 190 mil firmas: "Gracias a todos y todas por darme su confianza, vamos con todo a la segunda etapa, Arriba México".

¡Más de 190,000 firmas! Gracias a todos y todas por darme su confianza, vamos con todo a la segunda etapa, Arriba México. 🙌🏼🇲🇽🤙🏼 pic.twitter.com/iGvk7GPwZ2 — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) August 9, 2023

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

Los registros comenzaron el pasado 4 de julio, posteriormente, los 11 aspirantes debían recolectar 150 mil firmas con límite hasta el 8 de agosto. Este 9 de agosto se darán a conocer los aspirantes que cumplieron con la meta y pasan a la segunda etapa.

Para el 10 de agosto se realizará el foro para que compartan y analicen la visión de México, en esta etapa se elegirán a las tres personas con más respaldo con estudios de opinión pública

La etapa final consistirá en 5 foros regionales, se harán nuevos estudios de opinión pública considerando a los tres con mejores perfiles. Los resultados se darán a conocer el próximo 3 de septiembre y se someterá a una consulta directa ciudadana para elegir al candidato o candidata presidencial.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La alianza opositora Va por México fue anunciada el 22 de diciembre de 2020, aunque su registro oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se realizó al día siguiente. El objetivo era contender en las elecciones del 6 de junio de 2021 contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena).