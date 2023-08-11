Actividades que hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este viernes 11 de agosto

Estas son las actividades que realizaron los cuatro aspirantes a representar el Frente Amplio por México este viernes 11 de agosto. Cabe recordar que solo cuatro de 11 pasaron a la segunda ronda y participaron en el primer foro de Diálogos Ciudadanos.

Xochitl Gálvez visita Tampico en medio de su gira

Después de participar en el primer foro de Diálogos Ciudadanos, la senadora panista Xóchitl Gálvez visitó Tampico y compartió algunas fotografías.

¡Buenos días #Tampico! ¡Qué gusto estar por acá!



Vamos a empezar nuestras actividades del día con toda la actitud. 🫶🏼#XóchitlVa#MéxicoMereceMás#eXperanza pic.twitter.com/zBQp6ZHPwP — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 11, 2023

Santiago Creel anuncia que dejará la presidencia de la Cámara de Diputados

El panista Santiago Creel anunció que dejará la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja el próximo lunes para poder dedicarse de lleno a la carrera por ser el candidato presidencial del Frente Amplio por México.

Creel dejará la @Mx_Diputados, pero...



El panista Santiago Creel ya no seguirá como presidente de la Cámara de Diputados el próximo lunes , pero antes de irse interpuso un nuevo recurso de “Atención Prioritaria y de Interés Público" ante la #SCJN para que se revisen y resuelvan… pic.twitter.com/nDQM8lf7cH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2023

Beatriz Paredes comparte fotos del primer foro Diálogos Ciudadanos

La exgobernadora Beatriz Paredes afirmó que el Frente Amplio por México está listo para convocar a todos los grupos sociales para renovar al estado mexicano.

El #FrenteAmplioPorMéxico está listo para convocar a todos los grupos sociales para renovar al estado mexicano, con justicia y modernidad. ¡Muchas gracias por su acompañamiento en #RedesSociales! pic.twitter.com/NUsSNxkxhL — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 11, 2023

Enrique de la Madrid comparte videos del primer Foro de Diálogos de la Ciudadanía

Enrique de la Madrid invitó a las personas a que vieran su participación en el Foro "Diálogos Ciudadanos".

México se nos desangra y no tiene por qué ser así. ¿Se imaginan un país próspero, seguro, en el que las mujeres puedan salir tranquilas? Ese México es posible y juntos lo podemos hacer realidad. Trabajemos por #ElMejorMéxicoPosible. Mi participación en el #ForoFrenteAmplio… pic.twitter.com/l6Ly6knAzk — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) August 11, 2023

¿Quiénes son los aspirantes a candidato presidencial del Frente Amplio por México?

De 11 aspirantes, solamente cuatro lograron recabar las firmas necesarias para pasar a la siguiente etapa del proceso de Frente Amplio por México, según el Comité:



Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN)

Santiago Creel (PAN)

Beatriz Paredes (PRI)

Enrique de la Madrid (PRI)

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

Tras el primer foro llevado a cabo el pasado jueves 10 de agosto, se elegirán a las tres personas con más respaldo, basándose en estudios de la opinión pública.

La etapa final consistirá en 5 foros regionales, se harán nuevos estudios de opinión pública considerando a los tres con mejores perfiles. Los resultados se darán a conocer el próximo 3 de septiembre y se someterá a una consulta directa ciudadana para elegir al candidato o candidata presidencial.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La coalición Va por México fue anunciada el 22 de diciembre de 2020, aunque su registro oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se realizó al día siguiente. El objetivo era contender en las elecciones del 6 de junio de 2021 contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena).