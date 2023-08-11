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Actividades que hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este viernes 11 de agosto

Estas son las actividades que realizaron los cuatro aspirantes de Va por México para representar al Frente Amplio este viernes 11 de agosto.

Actividades que hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este viernes 11 de agosto
|Twitter @XochitlGalvez/@BeatrizParedes

Escrito por: América López

Estas son las actividades que realizaron los cuatro aspirantes a representar el Frente Amplio por México este viernes 11 de agosto. Cabe recordar que solo cuatro de 11 pasaron a la segunda ronda y participaron en el primer foro de Diálogos Ciudadanos.

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¿Quiénes son los aspirantes a candidato presidencial del Frente Amplio por México?

De 11 aspirantes, solamente cuatro lograron recabar las firmas necesarias para pasar a la siguiente etapa del proceso de Frente Amplio por México, según el Comité:

  • Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN)
  • Santiago Creel (PAN)
  • Beatriz Paredes (PRI)
  • Enrique de la Madrid (PRI)

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

Tras el primer foro llevado a cabo el pasado jueves 10 de agosto, se elegirán a las tres personas con más respaldo, basándose en estudios de la opinión pública.

La etapa final consistirá en 5 foros regionales, se harán nuevos estudios de opinión pública considerando a los tres con mejores perfiles. Los resultados se darán a conocer el próximo 3 de septiembre y se someterá a una consulta directa ciudadana para elegir al candidato o candidata presidencial.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La coalición Va por México fue anunciada el 22 de diciembre de 2020, aunque su registro oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se realizó al día siguiente. El objetivo era contender en las elecciones del 6 de junio de 2021 contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

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