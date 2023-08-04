Estas fueron las actividades que hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este viernes 4 de agosto

Estas son las actividades que realizaron los candidatos a representar el Frente Amplio por México este viernes 4 de agosto. Cabe recordar que hasta antes de la segunda etapa del proceso, hay 12 aspirantes que deberán recolectar 150 mil firmas antes del 8 de agosto.

Xóchitl Gálvez dio una asamblea informativa en Querétaro

La aspirante a ser la representante del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, dio una asamblea informativa en Querétaro. Aunado a ello, celebró la decisión del INE sobre las medidas cautelares hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

#MéxicoMereceMás y para lograrlo debemos estar unidos. Dejemos atrás el odio, el rencor y la división.



En #Querétaro están puestos y listos para dar la batalla de nuestras vidas.



¡Vamos con todo!#XóchitlVa pic.twitter.com/krV2PYGHUB — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 4, 2023

Santiago Creel realiza una visita a Cancún para dar conferencia

Santiago Creel, director de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, viajó a Cancún para reunirse con distintos liderazgos locales y "poder compartir visiones de cara al 2024". Por otro lado, celebró el Día Internacional de la cerveza para hacer un juego de palabras con las corcholatas de Morena.

Seguimos recorriendo el país y escuchando todas las voces que quieren un mejor país. Agradezco en Cancún la presencia de los medios de comunicación en esta conferencia de prensa.



¡#FírmaleACreel en https://t.co/6550pgxVLp! pic.twitter.com/vg2fTTHkL1 — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) August 4, 2023

Enrique de la Madrid opina acerca de los libros de texto de la SEP

El pasado jueves 3 de agosto, Enrique de la Madrid compartió fotografías en Veracruz mientras se encontraba recabando firmas. Este viernes opinó acerca de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El modelo educativo que quiere imponer este gobierno no tiene ni pies, ni cabeza. El grave error de los nuevos #librosdetexto gratuitos son el resultado de la soberbia del ignorante. No podemos seguir permitiendo que deterioren la educación, ni a México. — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) August 4, 2023

Beatriz Paredes visita Sinaloa en el marco de su recorrido para conseguir firmas

Beatriz Paredes inició su día con agricultores de Sinaloa, donde dio algunas entrevistas y recalcó que "Necesitamos que de a deveras se conozca la importancia de esta área y no solo de jarabe de pico".

Inicié mi día con agricultores de Sinaloa, un importante sector que requiere no sólo ser escuchado, sino tomado en cuenta, para impulsar políticas públicas, en beneficio del campo y la agricultura, con mayores subsidios, presupuesto y decisiones pertinentes para el sector. pic.twitter.com/JoJSuN3GGV — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 4, 2023

Francisco Javier Cabeza de Vaca afirma que con su experiencia seguirá adelante

Francisco Javier Cabeza de Vaca afirma que va a seguir adelante y pide que la ciudadanía firme por él, ya que con su experiencia puede "levantar a México".

Se trata siempre de México, de la mano de todos y todas vamos a levantarnos. 🙌🏻🇲🇽🤙🏼#ArribaMéxico #CabezaDeVaca pic.twitter.com/Of8xDyJjiM — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) August 4, 2023

Ignacio Loyola pide a la población registrarse para alcanzar las 150 mil firmas

Ignacio Loyola Vera pide a la población que se registren y firmen a favor de él, asimismo, compartió una entrevista que tuvo.

LA SOCIEDAD DEBE CAMBIAR 🇲🇽



Los invito hoy a las 11:00 am a ver “Los Precandidatos” por @AtypicalTeve .



Muchas gracias @Jorgina_Gaxiola y @carlosalazraki por la invitación. https://t.co/h7c0Bsabh3 — Ignacio Loyola (@iloyolavera) August 4, 2023

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

Fue el pasado 26 de junio cuando la alianza opositora conformada por Va por México definió su método de elección de candidato presidencial para las elecciones 2024.

Los registros comenzaron el pasado 4 de julio, posteriormente, los 12 aspirantes debían recolectar 150 mil firmas con límite hasta el 8 de agosto. El 9 se darán a conocer los aspirantes que cumplieron con la meta y pasan a la segunda etapa.

Para el 10 de agosto se realizará el foro para que compartan y analicen la visión de México, en esta etapa se elegirán a las tres personas con más respaldo con estudios de opinión pública

La etapa final consistirá en 5 foros regionales, se harán nuevos estudios de opinión pública considerando a los tres con mejores perfiles. Los resultados se darán a conocer el próximo 3 de septiembre y se someterá a una consulta directa ciudadana para elegir al candidato o candidata presidencial.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

Va por México surgió como la alianza opositora, fue anunciada el 22 de diciembre de 2020, aunque su registro oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se realizó al día siguiente. El objetivo era contender en las elecciones del 6 de junio de 2021.