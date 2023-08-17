¿Qué actividades hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este jueves 17 de agosto?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta las actividades que realizaron los cuatro aspirantes a candidato presidencial del Frente Amplio por México este jueves 17 de agosto de 2023. Los que se encuentran aún en la contienda son Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Beatriz Paredes.

Cabe destacar que el pasado martes 15 de agosto, Enrique de la Madrid quedó fuera de la contienda del Frente Amplio por México. Este jueves 17 de agosto se llevará a cabo el segundo Foro Regional en Durango, el que participarán los tres aspirantes.

Beatriz Paredes fue respaldada por todos los mandos del PRI en el país

La aspirante Beatriz Paredes fue respaldada por la dirigencia nacional, al mando de Alejandro "Alito" Moreno, las 32 dirigencias estatales, los sectores y organizaciones, así como de los coordinadores parlamentarios en un encuentro del partido.

Nuestra dirigencia nacional, las 32 dirigencias estatales, los sectores y organizaciones, así como los coordinadores parlamentarios de nuestro partido, recibimos a nuestra aspirante a encabezar el #FrenteAmplioPorMéxico, @BeatrizParedes, una mujer de trabajo, con una trayectoria… pic.twitter.com/NUbWJ41apQ — PRI (@PRI_Nacional) August 17, 2023

Santiago Creel invita a las personas a que lo sigan en el segundo foro de diálogo

Santiago Creel invitó a las personas a que lo siguieran en el siguiente foro, del Frente Amplio Por México. Por otro lado, reconoció y felicitó a la gobernadora Tere Jiménez, ya que fue nombrada presidenta de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional.

Quiero reconocer y felicitar a mi amiga y gobernadora @TereJimenezE, quien fue nombrada presidenta de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional.



Los buenos gobiernos del PAN se siguen fortaleciendo y siguen dando el ejemplo de cómo sí se pueden hacer las cosas bien. pic.twitter.com/h4Zj0lpIoI — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) August 17, 2023

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

El método consiste en tres etapas y el candidato se dará a conocer el próximo 3 de septiembre. En la segunda etapa, misma en la que se encuentran los cuatro aspirantes, consiste en que los finalistas se someterán a un proceso de estudio de opinión.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La coalición nació oficialmente el 22 de diciembre de 2020. A través de una conferencia de prensa virtual, los tres partidos recibieron el respaldo de distintos presidentes de organizaciones de la sociedad civil y política, entre ellos, el empresario Gustavo de Hoyos y Claudio X. González.