¿Qué actividades hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este lunes 21 de agosto?

Estas son las actividades que hicieron los tres aspirantes a candidato presidencial del Frente Amplio por México este lunes 21 de agosto de 2023. Los que se encuentran aún en la contienda son Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Beatriz Paredes. El pasado 17 de agosto se llevó a cabo el segundo foro entre los tres aspirantes.

Xóchitl Gálvez contesta a acusaciones de AMLO

La aspirante a candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, respondió a las críticas que realizó el presidente López Obrador por las declaraciones sobre el sureste de México. Explicó que sus declaraciones sobre que en el sur no están acostumbrados a trabajar 8 horas seguidas, se refería a que "no es lo mismo lo que funciona en el norte, en el centro o en el sureste del país".

¿Cómo ven? Ya hasta me arman campaña de desinformación. Se les nota el miedo.



Demuestran que no entienden que somos un país diverso. Al rato dirán que quieren llenar de fábricas las playas y costas.



El desarrollo sostenible debe ser con identidad regional. #XóchitlVa pic.twitter.com/yRDn7MTloZ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 21, 2023

Aunado a ello, dio a conocer que se encontraba en Cancún y que "Quinana Roo va".

Beatriz Paredes hizo tres entrevistas

La aspirante y exgobernadora, Beatriz Paredes, participó en tres entrevistas hoy donde habló sobre el Frente Amplio por México y destacó que no competiría contra Xóchitl Gálvez, sino que las personas tengan una elección diferente a lo que es Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Conversamos con Beatriz Paredes (@BeatrizParedes), aspirante a responsable del Frente Amplio por México sobre el rumbo del 2024 🗳️



Toda la información en #ARasDeTierra 🌎 con @ricardomraphael | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/QmlZJSv7Ku — adn40 (@adn40) August 21, 2023

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

El candidato se dará a conocer el próximo 3 de septiembre y los tres finalistas tendrán que participar en el tercer foro regional del Frente Amplio por México, que se llevará a cabo en León, Guanajuato, y en el que se abordará el tema "La reconstrucción institucional".



Del 17 al 26 de agosto se convocará a foros regionales en las 5 circunscripciones electorales: Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León, León, Guanajuato, Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán.

Del 27 al 30 de agosto habrá un segundo sondeo de opinión.

El 3 de septiembre se llevará a cabo una consulta directa a la ciudadanía en los lugares que determinará el Comité Organizador. Este mismo día se dará a conocer el resultado de la consulta y al aspirante ganador con el mejor desempeño.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La coalición nació oficialmente el 22 de diciembre de 2020. A través de una conferencia de prensa virtual, los tres partidos recibieron el respaldo de distintos presidentes de organizaciones de la sociedad civil y política, entre ellos, el empresario Gustavo de Hoyos y Claudio X. González. Rumbo a las elecciones 2024, la alianza buscará la presidencia a la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).