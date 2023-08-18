¿Qué actividades hicieron los aspirantes del Frente Amplio por México este viernes 18 de agosto?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta las actividades que realizaron los tres aspirantes a candidato presidencial del Frente Amplio por México este viernes 18 de agosto de 2023. Los que se encuentran aún en la contienda son Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Beatriz Paredes.

Cabe destacar que el pasado martes 15 de agosto, Enrique de la Madrid quedó fuera de la contienda del Frente Amplio por México. El pasado 17 de agosto se llevó a cabo el segundo foro entre los tres aspirantes.

Xóchitl Gálvez Ruiz comparte fotografías de su visita a Durango

Xóchitl Gálvez afirmó que ha visitado 23 estados y que en todos le han dicho que la esperanza les pertenece a ellos.

Se necesita gobernar con la razón, pero también, sin dejar de lado el corazón.🫶🏼



México merece más.#XóchitlVa#LaVictoriaEsNueXtra pic.twitter.com/vrEoMLPR19 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 18, 2023

Santiago Creel afirma que el PAN es unidad

El expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, compartió una fotografía donde se le ve sonriente junto a la también aspirante a candidata presidencial Xóchitl Gálvez. "Esta es la unidad que tanto le incomoda al presidente. ¡Vamos con todo y vamos juntos!", señaló.

Esta es la unidad que tanto le incomoda al presidente.

¡Vamos con todo y vamos juntos! pic.twitter.com/9mEn7jEeFv — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) August 18, 2023

Beatriz Paredes cumple 70 años este 18 de agosto

La priista Beatriz Paredes cumplió 70 años este 18 de agosto. Además, tuvo una entrevista en donde habló del proceso del Frente Amplio por México y un poco de algunas anécdotas de su vida.

Es un enorme gusto platicar con @qtf en @Imagen_Mx; hablamos del #FrenteAmplioPorMéxico y un poco de algunas anécdotas de mi vida. Aquí pueden ver la entrevista completa: https://t.co/sRS0n4bAk6



¡Gracias, Fernanda! — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 18, 2023

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

El método consiste en tres etapas y el candidato se dará a conocer el próximo 3 de septiembre. En la segunda etapa, misma en la que se encuentran los tres aspirantes, consiste en que los finalistas se someterán a un proceso de estudio de opinión.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La coalición nació oficialmente el 22 de diciembre de 2020. A través de una conferencia de prensa virtual, los tres partidos recibieron el respaldo de distintos presidentes de organizaciones de la sociedad civil y política, entre ellos, el empresario Gustavo de Hoyos y Claudio X. González.