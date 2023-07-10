¿Qué hicieron hoy lunes 10 de julio las corcholatas?

Estas son las actividades que hicieron las corcholatas este lunes 10 de julio, mientras se encuentran recorriendo el país para llegar al mando de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones 2024.

Claudia Sheinbaum hace el recuento de tres semanas de recorrido

La corcholata Claudia Sheinbaum afirma que en tres semanas de recorrido por el país ha visitado 20 estados y casi 14 mil kilómetros de trayecto. "Estamos caminando cada rinconcito del país para continuar con la transformación de México", escribió en su cuenta de Twitter.

México ya no se escribe con M de machismo, ahora es México con M de madre, M de mujer.#EsTiempoDeMujeres pic.twitter.com/Bm8Rc8AtnR — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 10, 2023

Marcelo Ebrard comparte estrategia de seguridad "Ángel"

Marcelo Ebrard compartió el plan "Ángel", por sus siglas Avanzadas Normas de Geolocalización y Seguridad, con el objetivo de dar tranquilidad y paz al país. Este consiste en reconocimiento facial, identificación de donde se disparó un arma, detectores de armas, reconocimiento morfológico de delincuentes, rastreadores de vehículos, drones que siguen delincuentes, cámaras inteligentes en la Guardia Nacional, una base de datos con inteligencia artificial para contar con todos los datos que tenemos para detectar a quienes incumplen y violan la ley.

Plan Ángel: Disfrutar del México más seguro de la historia pic.twitter.com/HCh8YjcVDB — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 10, 2023

Manuel Velasco visita Tabasco y Chiapas en su recorrido por el país

La corcholata del partido verde, Manuel Velasco, visitó Chiapas y Tabasco este lunes 10 de julio. Ahí tuvo un par de entrevistas con medios para hablar de propuestas y también compartió fotografías de su desayuno en Villahermosa.

¡Gracias Tabasco y Chiapas!

¡Mi agua y mi tierra!

Es tiempo del sureste mexicano.



Encuentro con medios de comunicación en #Villahermosa. pic.twitter.com/qm4YEzZk1P — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 10, 2023

Ricardo Monreal presenta sus gastos de la semana pasada

Monreal compartió un video de su visita a Campeche, además dijo que semanalmente comparte los gastos que se presentan en el recorrido por el país para realizar sus asambleas informativas.

La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables en cualquier actividad. Como ofrecí, semanalmente presento los gastos que se están originando de mi recorrido por el país para realizar asambleas informativas. pic.twitter.com/cYJ9MmX1cU — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 10, 2023

Adán Augusto López Hernández visita Acapulco en el recorrido por el país

El exsecretario de Gobernación visitó Acapulco donde refirió que "el estado de Guerrero es un referente histórico para nuestro país. Esta tierra ha sido cuna de innumerables hombres y mujeres de extraordinaria fortaleza y resiliencia".

Asimismo, destacó que ya cumplió con 55 asambleas en 18 estados de la República para "ratificar el compromiso que hicimos con nuestro pueblo".

Llegamos a Acapulco, donde nos detuvimos, antes de nuestro encuentro con las y los guerrerenses, para admirar la belleza que nos brinda la naturaleza.



Ya cumplimos 55 asambleas en 18 estados de la República, ratificando el compromiso que hicimos con nuestro pueblo. pic.twitter.com/5viYwdEMgS — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 10, 2023

Fernández Noroña visita Chiapas

Desde el pasado domingo, Fernández Noroña destacó que este lunes 10 de julio visitaría Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y daría a conocer sus gastos por los recorridos efectuados.

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las corcholatas por el país terminará el domingo 27 de agosto; a partir del día siguiente y hasta el domingo 3 de septiembre se levantarán las cinco encuestas programadas.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

El candidato del partido guinda para liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación se elegirá por medio de cinco encuestas:

