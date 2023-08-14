Estas fueron las actividades de las corcholatas este lunes 14 de agosto

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa sobre las actividades que realizaron las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) este lunes 14 de agosto en el marco del recorrido por el país para buscar ser el líder de a Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum comparte video sobre sus hijos

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, compartió un video sobre sus hijos y escribió que estos son la alegría y la fuerza para construir un mundo mejor.

Nuestras hijas e hijos son la alegría y la fuerza para construir un mundo mejor 💕💕 pic.twitter.com/HutB4Qc8xx — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 14, 2023

Marcelo Ebrard compartió su plan para el crecimiento económico sustentable para México

En punto de las 13:00 horas, el excanciller Marcelo Ebrard compartió su plan para el crecimiento económico sostenible de México.

Adán Augusto López Hernández visita Cuautitlán, Estado de México

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, visitó Cuautitlán, en Estado de México, donde hizo una asamblea informativa y destacó que más tarde compartiría más información del encuentro.

Aquí en Cuautitlán, Estado de México, iniciamos nuestra penúltima semana de recorridos populares.



Agradecido y emocionado con el apoyo de las y los mexiquenses, que hace tan solo unos meses vencieron al dinosaurio en las urnas, decidí recitarles un hermoso fragmento de los… pic.twitter.com/FATedgwnJN — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 14, 2023

Manuel Velasco recuerda su visita a Huixtla, Chiapas

A través de un video, el aspirante del partido verde, Manuel Velasco, recordó su visita a Huixtla, Chiapas.

Ricardo Monreal comparte sus gastos de la semana pasada

El morenista Ricardo Monreal compartió las cuentas de los recursos utilizados del 19 de junio al 13 de agosto.

La rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales para la democracia. Aquí los gastos de los 57 días transcurridos del proceso interno de MORENA, por transporte, hospedaje, alimentos, gasolina, vuelos y casetas: $3´288,290.69 (promedio diario: $58,719.48).

Buena semana pic.twitter.com/iSVIoO8Gni — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 14, 2023

Fernández Noroña realiza asamblea informativa en La Paz, Baja California Sur

El militante del PT, Fernández Noroña, compartió su agenda para este lunes. Se encontró de visita en La Paz, Baja California Sur, donde tuvo un primer encuentro con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Posteriormente, tuvo un diálogo con la juventud y una videocharla a través de su canal de Youtube. Finalmente, tuvo una asamblea informativa en el Kiosko del malecón.

Apenas en casa. Ya hice la maleta para salir en unas horas más rumbo a La Paz, BCS. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 14, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Las corcholatas que encuentran efectuando el recorrido por el país para hacer asambleas informativas desde el pasado 19 de junio, este terminará el próximo domingo 27 de agosto. Posteriormente, el 28 de agosto y hasta el domingo 3 de septiembre, se harán las cinco encuestas para evaluar la aceptación de la ciudadanía.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Para elegir al candidato presidencial de Morena, se realizarán cinco encuestas:

