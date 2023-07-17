¿Qué actividades hicieron hoy las corcholatas de Morena?

Estas fueron las actividades que realizaron las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) este lunes 17 de julio en el marco del recorrido por el país para buscar ser el líder de a Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Ricardo Monreal comparte gastos originados del mes pasado

A través de su cuenta Twitter, el morenista Ricardo Monreal ofreció los gastos efectuados durante su recorrido por el país desde el pasado 19 de junio hasta el pasado sábado 15 de julio. Además, afirmó que seguirá luchando por concretar un México inclusivo, donde los derechos se noten en los hechos.

Como ofrecí, cada semana rindo cuentas de los gastos que se originan con motivo de la jornada interna para la elección de coordinador(a) nacional de los Comités de Defensa de la Transformación. Aquí los realizados: pic.twitter.com/VFxQGaFoKK — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 17, 2023

Claudia Sheinbaum comparte los 53 premios que recibió la Ciudad de México bajo su gobierno

"Les platico que, como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, recibimos 53 premios nacionales e internacionales como reconocimiento a nuestro trabajo", escribió Claudia Sheinbaum desde su cuenta de Twitter.

Les platico que como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, recibimos 53 premios nacionales e internacionales como reconocimiento a nuestro trabajo.



Aquí puedes conocerlos:https://t.co/oY1ac1KCQc pic.twitter.com/b6JUC082Ty — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 17, 2023

Fernández Noroña comparte carteles de apoyo alrededor del país

El aspirante a dirigir la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Fernández Noroña, compartió diversas fotografías de carteles de apoyo alrededor del país; asimismo, dijo que este sería su día de descanso.

Manuel Velasco visita Guanajuato durante su recorrido por el país

Manuel Velasco, del partido Verde, recorrió la planta de Villa Serre en Guanajuato, donde afirma, tiene mucho futuro porque le apuestan al campo y a la tecnología para producir con mayor valor y ser competitivo a nivel mundial.

En Silao, #Guanajuato, recorrí la planta de Villa Serre, una empresa 100% mexicana con mucho futuro porque le apuestan al campo y a la tecnología para producir con mayor valor y ser competitivo a nivel mundial.



¡La agroindustria le abre puertas al desarrollo! pic.twitter.com/KATVwWsQXj — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 17, 2023

Marcelo Ebrard comparte aplicaciones principales del Plan Ángel

El excanciller, Marcelo Ebrard, compartió detalles del plan "Ángel" con el que busca utilizar herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial para mejorar la seguridad del país.

Aplicaciones principales de Plan Angel: pic.twitter.com/QBRaFVCXp4 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 17, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Las corcholatas se encuentran en el recorrido por el país para hacer asambleas informativas desde el pasado 19 de junio, este terminará el próximo domingo 27 de agosto. Posteriormente, el 28 de agosto y hasta el domingo 3 de septiembre, se harán las cinco encuestas para evaluar la aceptación de la ciudadanía.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se realizarán cinco encuestas para elegir al responsable de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación:

