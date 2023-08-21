¿Qué actividades hicieron las corcholatas de Morena este lunes 21 de agosto?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta las actividades que hicieron las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) este lunes 21 de agosto. Cabe recordar que esta es la última semana de recorridos de los aspirantes para buscar ser el líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Los aspirantes que participan en el proceso interno del partido, rumbo a las elecciones de 2024, son:



Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Claudia Sheinbaum afirma que el amor no puede inventarse ni esconderse

Claudia Sheinbaum hizo un video de un recuento de los eventos que ha tenido alrededor de la República Mexicana a lo largo de estos días de recorrido para ser la líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

El amor no puede inventarse ni esconderse. pic.twitter.com/5I5PhaeiIy — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 21, 2023

Marcelo Ebrard visita Culiacán, Sinaloa, durante la última semana de recorrido

El excanciller Marcelo Ebrard visitó Culiacán, Sinaloa, durante este lunes 21 de agosto, inicio de la última semana de recorrido por el país. Ahí subió fotografías a sus redes sociales donde se le ve manejando un tractor y también en su asamblea informativa.

Sembrando futuro en Culiacán pic.twitter.com/AVVLKEUqOP — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 21, 2023

Fernández Noroña visita Colima desde el AIFA

El exdiputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, visitó Colima desde el AIFA y agradeció la participación de todos en el sondeo del día de ayer, donde mencionó "Amor con amor se paga". De acuerdo con lo compartido por la corcholata, se encuentra en primer lugar, después Sheinbaum y Ebrard.

Reporte preliminar del sondeo callejero de ayer. pic.twitter.com/RCfFO6NhDU — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 21, 2023

Adán Augusto López visita Tepeapulco, Hidalgo, en su recorrido por el país

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, visitó Tepeapulco, Hidalgo, donde afirmó que el respaldo del pueblo se siente más fuerte que nunca.

Asimismo, señaló que "Desde la costa hasta la sierra, de norte a sur, hemos celebrado más de 160 encuentros populares que han sido un abrazo colectivo, una afirmación de que juntos, como nación, somos imparables".

Ricardo Monreal rinde gastos en la contienda interna a 66 días

A través de un video, Ricardo Monreal compartió los gastos que ha tenido a 66 días del inicio de la contienda interna de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Como cada semana, rindo informe a la ciudadanía sobre los gastos erogados en la contienda interna de MORENA en estos 66 días. Se los comparto. pic.twitter.com/Gb3YmY7Dsy — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 21, 2023

Manuel Velasco afirma que en Chiapas y en México volverá a ganar

El exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco y aspirante a coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación, afirma que volverá a ganar en Chiapas y en toda la República Mexicana.

¡En Chiapas y en Mexico volveremos a ganar en el 2024! pic.twitter.com/d9QLT6Iloe — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 21, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Los aspirantes se encuentran en el recorrido por el país para hacer asambleas informativas desde el pasado 19 de junio, este terminará el próximo domingo 27 de agosto. Posteriormente, el 28 de agosto y hasta el domingo 3 de septiembre, se harán las cinco encuestas para evaluar la aceptación de la ciudadanía.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Para elegir al candidato presidencial de Morena, se realizarán cinco encuestas:

