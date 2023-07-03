Estas fueron las actividades que hicieron las corcholatas este lunes 3 de julio

Estas fueron las actividades que realizaron las seis corcholatas: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Fernández Noroña y Manuel Velasco este lunes 3 de julio en su recorrido por el país para ser Coordinador Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación.

Adán Augusto López pide a migrantes votar en contra de iniciativa de DeSantis

El aspirante a Coordinador Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, pidió a los migrantes que viven en Estados Unidos alzar la voz y votar en contra de la ley impulsada por el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis.

Ricardo Monreal conversó por radio sobre su recorrido por el país

A través de su cuenta de Twitter, Ricardo Monreal conversó en radio sobre su recorrido por el país con las asambleas informativas.

Conversé con @SergioyLupita, para el Heraldo Radio, sobre mi recorrido por el país con las asambleas informativas. Expresé también que es necesario mantener viva la unidad y el movimiento que inició el presidente Andrés Manuel @lopezobrador_. pic.twitter.com/KcptYraHrK — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 3, 2023

Marcelo Ebrard amagó con romper con Morena en caso de chicanada en encuestas

Marcelo Ebrard anunció que el próximo 10 de julio presentará su estrategia en materia de seguridad. Asimismo, determinó que podría romper lazos con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en caso de una "chicanada" en las encuestas internas; sin embargo, advirtió que por el momento no ve ese riesgo.

Por otro lado, compartió a través de sus redes el informe de gastos de la segunda semana de su recorrido nacional.

¿EBRARD SE IRÍA DE MORENA?@m_ebrard amaga con romper con @PartidoMorenaMx en caso de una “#chicanada” en #encuesta de #corcholatas”.



Advierte ahora no ve ese riesgo. pic.twitter.com/moHRAnzpoJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2023

Manuel Velasco llega a Chiapas en su recorrido por el país

Manuel Velasco adelantó su agenda semanal y llegó a Chiapas para reunirse con ciudadanos, empresarios con el propósito de hacer planteamientos. Primero visitó Michoacán al Santuario de la Mariposa Monarca; posteriormente tuvo una entrevista donde habló sobre la producción de aguacate.

El futuro de la #CuartaTransformación es ambientalista.



Asamblea con ciudadanas, ciudadanos y la #FamiliaVerde de Michoacán. pic.twitter.com/wZEm3zlOHB — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 3, 2023

Fernández Noroña tuvo entrevistas todo el día

"Hoy he estado en entrevistas todo el día: Por Esto, Diario de Yucatán, MVS, RASA. Además, hice una entrevista para una estación de radio de puerto Vallarta y, una por Zoom para ⁦@laoctavadigital⁩. Voy al Sol de Yucatán y termino mi jornada de día de descanso", señaló Fernández Noroña.

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de los seis aspirantes a Coordinador Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación terminará el próximo domingo 27 de agosto y será a partir del día siguiente cuando se levanten las cinco encuestas programadas para elegir al ganador, estas terminarán el 3 de septiembre. Posteriormente, el 6 de septiembre se dará a conocer el resultado.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Será a través de cinco encuestas la manera en la que se elija al o la candidata presidencial de Morena; la primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido y las otras cuatro serán espejos.