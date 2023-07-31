¿Qué actividades hicieron las corcholatas de Morena este 31 de julio?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa sobre las actividades que realizaron las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) este lunes 31 de julio en el marco del recorrido por el país para buscar ser el líder de a Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum comparte logros como jefa de Gobierno de la CDMX

La corcholata Claudia Sheinbaum comparte lo que hizo como jefa de Gobierno: "Redujimos las muertes violentas contra las mujeres, hicimos una protección de las mujeres de la capital (...)", señalo. Asimismo, compartió algunas reflexiones sobre la afectación de las cosechas de los agricultores a causa del cambio climático.

Platiqué con @SabinaBermanTV lo que hice como Jefa de Gobierno y cómo trabajar por y para las mujeres. pic.twitter.com/nrtZbrXX4G — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 31, 2023

Adán Augusto López realiza asamblea en Chicoloapan, Edomex

El exsecretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, hizo una visita al pueblo de Chicoloapan, en el Estado de México.

Ricardo Monreal reiteró su compromiso con la seguridad en Guerrero

En Guerrero, estado azotado fuertemente por la violencia y la delincuencia organizada, Ricardo Monreal reconoció que ya no pueden ni deben responsabilizar al pasado por los altos índices delictivos en el país.

Dijo que entre los pendientes de la actual administración se encuentra la seguridad, salud, y el campo. Informó que hasta el momento ha gastado 2 millones 250 mil pesos y que con unos cuantos espectaculares de sus contrincantes las corcholatas se rebasaría con mucho lo que él ha erogado hasta el momento.

¡Que siempre no! Ricardo Monreal se baja de la carrera para la jefatura de Gobierno de la CDMX

Manuel Velasco visita Tamaulipas en su recorrido por el país

El aspirante presidencial, Manuel Velasco, arribó a Tampico, Tamaulipas, cerca de las 12:30 horas. Ahí reiteró que es la frontera más importante de México, pues tiene una enorme riqueza cultural, histórica y natural y gran potencial de desarrollo; sin embargo, lleva mucho tiempo enfrentando el flagelo de la violencia y la inseguridad.

Necesitamos recuperar el tejido social en #Tamaulipas impulsando programas de prevención y fomentando el deporte, construyendo gimnasios al aire libre cerca de los barrios, colonias y comunidades para alejar a los jóvenes de peligros como las drogas y el alcohol. pic.twitter.com/wLoXK7L3ug — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 31, 2023

Fernández Noroña realiza conferencia de prensa desde Durango

Fernández Noroña, corcholata del PT, realizó algunas entrevistas en estudio y por teléfono; sin embargo, tuvo una conferencia de prensa en el centro de Durango. Aunado a ello, dio a conocer su postura acerca de la prohibición de tener debates con otras corcholatas.

Soy solidario con todos los aspirantes cuando les hacen alguna chingadera. En cuanto al debate, soy el primero en estar de acuerdo. Pero el @INEMexico y sus medidas cautelares, lo han hecho casi imposible. https://t.co/208nmwrc5c — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 31, 2023

Marcelo Ebrard presenta su plan de salud

En el marco de su recorrido por el país, Marcelo Ebrard presentó un plan de salud al encabezar el Foro Nacional de Salud, explicó que el objetivo es que México tenga el mejor sistema de la región.

Consiste en cinco ejes:



Cobertura Universal: Asistencia para todos, incluso a quienes hoy no tienen atención, esto para que nadie se quede sin acceso a la salud.

Prevención, Detección y Atención para seguir mejorando: Más recursos para combatir enfermedades crónicas, a través de nuevas clínicas.

Mayor tecnología para fortalecer la Salud de todos: Nuevos tratamientos innovadores y el uso de Telemedicina, para llegar a donde hoy no hay atención

Medicinas y vacunas producidas en el país, con el objetivo de ser autosuficientes, para que no haya desabasto.

Atención prioritaria a quienes más lo necesitan, es decir, más y mejores servicios para adultos mayores, infancia, salud mental y reproductiva.

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Las corcholatas que encuentran efectuando el recorrido por el país para hacer asambleas informativas desde el pasado 19 de junio, este terminará el próximo domingo 27 de agosto. Posteriormente, el 28 de agosto y hasta el domingo 3 de septiembre, se harán las cinco encuestas para evaluar la aceptación de la ciudadanía.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Para elegir al candidato presidencial de Morena, se realizarán cinco encuestas:

