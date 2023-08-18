Estas fueron las actividades de las corcholatas este viernes 18 de agosto

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta las actividades que hicieron las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) este viernes 18 de agosto en el marco del recorrido por el país para buscar ser el líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Los aspirantes que participan en el proceso interno del partido, rumbo a las elecciones de 2024, son:



Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard acude al INE para pagar una multa de 10 mil pesos

Marcelo Ebrard acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) para pagar una multa de 10 mil pesos por la presentación del Plan Ángel, el pasado 10 de julio. Además, afirmó que no se saldrá del partido guinda porque ganará la encuesta y lamentó las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña: “Sorprende que Fernández Noroña, casi pida mi expulsión, como si fuera el PRI de los años 80".

En el INE hace unos momentos pic.twitter.com/iMuJ05bcv7 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 18, 2023

Por otro lado, advirtió que ya están formalizadas las denuncias en contra de la secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, esto por supuestamente, hacer publicidad a favor de Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum visitó Guachochi, Chihuahua, durante su recorrido por el país

Este viernes 18 de agosto, Claudia Sheinbaum visitó Guachochi, corazón de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, y aseguró estar muy contenta. En punto de las 14:00 horas, realizó una asamblea informativa en La Sinforosa donde fue recibida por simpatizantes del partido guinda

Nuevamente en Chihuahua, estado grande por su pueblo y su cultura.

Muy contenta de estar aquí. pic.twitter.com/gg37RFpYkg — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 18, 2023

Adán Augusto López visita Altos de Jalisco durante su recorrido por la República Mexicana

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó los Altos de Jalisco y llamó a la unidad dentro del movimiento en el marco de su asamblea informativa. Antes de comenzar, expresó su consternación por el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

“El día 6 de septiembre habrá coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la 4T. En mi caso, si usted me pregunta, yo les digo que nosotros estamos confiados, estamos serenos y estamos seguros de que el resultado de la encuesta nos será favorable”, expresó el tabasqueño

Regresamos a los Altos de Jalisco para reencontrarnos con las y los compañeros de Encarnación de Díaz.



A pesar de los retos que ha enfrentado esta región, su gente noble y resiliente continúa unida en amor por su tierra, sumando esfuerzos para que pronto también en este lugar… pic.twitter.com/bLExK1IhiH — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 18, 2023

Fernández Noroña contesta a Marcelo Ebrard: “Yo te invitaré si logro la coordinación”

El militante del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, tuvo una asamblea informativa en Plaza San Fernando, en el centro de Guanajuato. Asimismo, contestó al excanciller Ebrard: “No solo no pido tu expulsión, pido tu inclusión: cuando tú nos borras a cuatro aspirantes, yo te invitaré si logro la coordinación”.

Oye @m_ebrard no te vayas por las ramas. No sólo no pido tu expulsión, pido tu inclusión: cuando tú nos borras a cuatro aspirantes, yo te invitaré si logro la coordinación. Celebro que rectifiques y te mantengas dentro del movimiento. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 18, 2023

Ricardo Monreal imparte clases en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM

La corcholata, Ricardo Monreal, señaló que fue tres horas a dar clases a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Afirmó que los estudiantes son brillantes; durante su recorrido por el Posgrado, hubo quienes aprovecharon su visita para tomarse fotografías.

Por otro lado, Alejandro Rojas Díaz Durán, representante de Monreal Ávila, destacó a través de un video, que decidieron declinar de su empresa encuestadora, esto, con el propósito de que se sustituya por la que propuso Marcelo Ebrard a través de su representante y contribuir a la unidad del movimiento.

Impartir cátedra en la División de Estudios de Posgrado de la @UNAM_MX es un remanso de paz. pic.twitter.com/MCD6ts00D6 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 18, 2023

Manuel Velasco visita Minatitlán, Veracruz, en su recorrido por el país

La corcholata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, compartió videos y fotografías de su arribo a Minatitlán, Veracruz, donde sus simpatizantes lo recibieron al ritmo de la batucada. Dio las gracias a sus amigos de Coatzacoalcos por mantener viva la memoria de su abuelo en su nuevo Comité Municipal.

Muchas gracias a mis amigas y amigos de #Coatzacoalcos por mantener viva la memoria de mi abuelo, Don Fernando Coello, en su nuevo Comité Municipal. El desarrollo del sureste fue su gran pasión y es el anhelo que une a los habitantes del sureste mexicano. pic.twitter.com/7ycjrzvjtk — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 18, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Los aspirantes se encuentran en el recorrido por el país para hacer asambleas informativas desde el pasado 19 de junio, este terminará el próximo domingo 27 de agosto. Posteriormente, el 28 de agosto y hasta el domingo 3 de septiembre, se harán las cinco encuestas para evaluar la aceptación de la ciudadanía.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Para elegir al candidato presidencial de Morena, se realizarán cinco encuestas:

