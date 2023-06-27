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‘Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron hoy martes 27 de junio los aspirantes presidenciales?

Las ‘corcholatas’ de Morena siguen su recorrido por México este martes 27 de junio, ¿cuáles fueron sus actividades? Así fue su agenda pública el día de hoy.

Corcholatas’ de Morena
Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron hoy?|Vía Twitter

Escrito por: Pilar Espinoza

En el marco del recorrido por México en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, las seis ‘corcholatas’ de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), visitan diferentes partes de la República, ¿qué hicieron hoy martes 27 de junio?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los seis aspirantes:

  • Marcelo Ebrard
  • Claudia Sheinbaum
  • Adán Augusto López Hernández
  • Ricardo Monreal
  • Gerardo Fernández Noroña
  • Manuel Velasco

Marcelo Ebrard inicia su recorrido por la CDMX

El aspirante Marcelo Ebrard regresó a la capital del país para recorrer la alcaldía de Coyoacán: "estamos en nuestra querida ciudad", escribió en redes sociales al adjuntar una fotografía de su visita.

Sheinbaum encabeza encuentro con empresarias y empresarios en Jojutla, Morelos

Claudia Sheinbaum visitó Jojutla, Morelos para reunirse con empresarias y empresarios de la ciudad de la eterna primavera: "Escuché con atención sus inquietudes: apoyo al campo, el abasto de agua y la atracción de inversiones", dijo.

Adán Augusto López Hernández viaja a Sinaloa hoy martes 27 de junio

El exsecretario de Gobierno, Adán Augusto se encuentra en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, donde encabezó una asamblea informativa: "Si algo distingue a su gente en la nobleza y generosidad".

Ricardo Monreal comienza con primeras asambleas informativas

El aspirante a liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, comenzó su día desde muy temprano para realizar las primeras asambles informativas de este martes 27 de junio.

Gerardo Fernández Noroña visita Tabasco hoy martes

Fernández Noroña se encuentra recorriendo Villahermosa, Tabasco para dirigir una rueda de prensa y visitar los diferentes municipios del estado en donde también agendó donaciones de libros.

Manuel Velasco regresa a sus recorridos en San Luis Potosí

A lado del gobernador Ricardo Gallardo, el aspirante Manuel Velasco visitó San Luis Potosí una ciudad a la que describió como "llena de tradiciones milenarias y plataforma estratégica para el desarrollo nacional."

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las corcholatas de Morena terminará el próximo 27 de agosto y será a partir del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas para elegir al representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación que elegirá a su candidato a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.

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