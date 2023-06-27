‘Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron hoy martes 27 de junio los aspirantes presidenciales?

En el marco del recorrido por México en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, las seis ‘corcholatas’ de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), visitan diferentes partes de la República, ¿qué hicieron hoy martes 27 de junio?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los seis aspirantes:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard inicia su recorrido por la CDMX

El aspirante Marcelo Ebrard regresó a la capital del país para recorrer la alcaldía de Coyoacán: "estamos en nuestra querida ciudad", escribió en redes sociales al adjuntar una fotografía de su visita.

Reencuentro en Coyoacán : iniciamos recorridos en nuestra querida ciudad. pic.twitter.com/L3z8fO5cr5 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 27, 2023

Sheinbaum encabeza encuentro con empresarias y empresarios en Jojutla, Morelos

Claudia Sheinbaum visitó Jojutla, Morelos para reunirse con empresarias y empresarios de la ciudad de la eterna primavera: "Escuché con atención sus inquietudes: apoyo al campo, el abasto de agua y la atracción de inversiones", dijo.

Tuve un encuentro en Jojutla, Morelos con empresarias y empresarios de diversos sectores.



Escuché con atención sus inquietudes: apoyo al campo, el abasto de agua y la atracción de inversiones.



Gracias por la confianza, no vamos a defraudarlos, en nuestro movimiento tenemos muy… pic.twitter.com/r1RvWGna4f — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 27, 2023

Adán Augusto López Hernández viaja a Sinaloa hoy martes 27 de junio

El exsecretario de Gobierno, Adán Augusto se encuentra en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, donde encabezó una asamblea informativa: "Si algo distingue a su gente en la nobleza y generosidad".

Nos sentimos muy a gusto y agradecidos con Los Mochis, por su maravilloso recibimiento. Si algo distingue a su gente es su nobleza y generosidad.



Sinaloa es mucho estado, es mucho pueblo, y siempre podrá contar conmigo. pic.twitter.com/5hWggdrn6E — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 27, 2023

Ricardo Monreal comienza con primeras asambleas informativas

El aspirante a liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, comenzó su día desde muy temprano para realizar las primeras asambles informativas de este martes 27 de junio.

Buenos días. Iniciamos nuestra jornada de trabajo, para realizar las primeras asambleas informativas. pic.twitter.com/R4JXNToqGC — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 27, 2023

Gerardo Fernández Noroña visita Tabasco hoy martes

Fernández Noroña se encuentra recorriendo Villahermosa, Tabasco para dirigir una rueda de prensa y visitar los diferentes municipios del estado en donde también agendó donaciones de libros.

Manuel Velasco regresa a sus recorridos en San Luis Potosí

A lado del gobernador Ricardo Gallardo, el aspirante Manuel Velasco visitó San Luis Potosí una ciudad a la que describió como "llena de tradiciones milenarias y plataforma estratégica para el desarrollo nacional."

Cuidar el medio ambiente es una lucha que no tiene colores partidistas, por eso sostuve un encuentro con directiv@s de @betadiversidad y @codemarmx, @TheICCFGroup @azcarmx y Santuario Ostok, @reaccionared, AMRRE AC y Keystone Species Alliance para escuchar sus planteamientos. pic.twitter.com/s3LQe3ftv7 — Manuel Velasco (@VelascoM_) June 27, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las corcholatas de Morena terminará el próximo 27 de agosto y será a partir del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas para elegir al representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación que elegirá a su candidato a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.