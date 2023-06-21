Corcholatas de Morena: ¿Qué hicieron hoy miércoles 21 de junio? Estas fueron sus actividades

El pasado lunes 19 de junio comenzó el recorrido de las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Hoy miércoles 21 de junio, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes.

Los aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación son:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard visita Sinaloa hoy miércoles 21 de junio

Este miércoles 21 de junio, Marcelo Ebrard viajó a Sinaloa donde llevó a cabo una serie de actividades en la región, como:



Lanzar la atarraya en Mazatlán

Desayunar con cooperativistas en Rico’s Café, malecón olas altas Mazatlán

Visitar el rancho La Laguna, en el vainillo, durante el encuentro con los ganaderos de Mazatlán

Todas las actividades del aspirante fueron compartidas a través de su cuenta de Twitter, donde publicó imágenes y videos de su vista.

Aprendiendo a lanzar la atarraya con Germán López en Mazatlán!! pic.twitter.com/Er6AtLAJWl — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 21, 2023

¿Qué hizo Claudia Sheinbaum este miércoles 21 de junio?

Claudia Sheinbaum se encuentra recorrido Tlaxcala, así lo demostró vía Twitter donde agradeció al pueblo por "permitirme transmitirles nuestra esencia y visión de la Cuarta Transformación".

No hay transformación sin honestidad.



Un gobierno honesto es el que actúa con transparencia, integridad, principios y responsabilidad; poniendo siempre el bienestar de la sociedad por encima de los intereses personales o de grupo.



¡Gracias, Tlaxcala por permitirme… pic.twitter.com/xH5rtrfu5x — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 21, 2023

Adán Augusto López Hernández vista Guanajuato

El día de hoy miércoles 21 de junio, Adán Augusto López Hernández encabezó una serie de encuentros por Guanajuato, según dijo a través de redes sociales, donde informó también visitaría los siguientes municipios:



Salamanca

Irapuato

León

Decidimos continuar nuestros recorridos en el hermoso estado de Guanajuato: estamos en Salamanca, y estaremos en la tarde en Irapuato y en León.



Haremos todo lo que esté en nuestras manos para construir en El Bajío, para que pronto llegue la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/S8CkpE6bQZ — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 21, 2023

¿Qué hizo Manuel Velasco hoy?

El aspirante Manuel Velasco regresó de su gira por Nuevo León y el día de hoy miércoles 21 de junio continuará su recorrido como postulante aliado al partido de Morena.

Estamos muy contentos porque tuvimos una extraordinaria gira en #NuevoLeón y porque se han publicado diversas mediciones de opinión que arrojan un crecimiento de nuestro proyecto.



¡Avanzamos #ConTodo y #SinMiedo! pic.twitter.com/bzQvHdfhKM — Manuel Velasco (@VelascoM_) June 21, 2023

Ricardo Monreal visita Puebla

Desde muy temprano Ricardo Monreal compartió la agenda para este miércoles 21 de junio como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, en la cual dijo que estaría en el Centro Mexicano Libanés, ubicado en Blvd. Hermanos Serdán 222, Real del Monte, 72060 Puebla.

¡Buenos días! Les comparto la agenda para las actividades de las próximas dos semanas. Espero que puedan acompañarme en las asambleas informativas. Estamos luchando por profundizar la vida democrática del país; somos una oportunidad real. pic.twitter.com/cIoKyQh6js — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 21, 2023

Gerardo Fernández Noroña también visitó Tlaxcala este miércoles

El aspirante Gerardo Fernández Noroña también se encuentra en Tlaxcala, en el municipio de Texoloc, donde encabezó una serie de 'Asambleas informativas' y llevó a cabo una conferencia de prensa en la que inició su venta de libros.

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las corcholatas de Morena terminará el próximo 27 de agosto . Será a partir del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas para elegir al representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y así elegir a su candidato a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.

El aspirante seleccionado representará al partido de Morena y sus aliados en la candidatura de las elecciones 2024.