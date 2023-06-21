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Corcholatas de Morena: ¿Qué hicieron hoy miércoles 21 de junio? Estas fueron sus actividades

Los aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena y sus aliados comenzaron su recorrido por México; ¿qué hicieron hoy?

Corcholatas de Morena
¿Cuáles son las corcholatas de Morena?|Vía Twitter

Escrito por: Pilar Espinoza

El pasado lunes 19 de junio comenzó el recorrido de las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Hoy miércoles 21 de junio, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes.

Los aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación son:

  • Marcelo Ebrard
  • Claudia Sheinbaum
  • Adán Augusto López Hernández
  • Ricardo Monreal
  • Gerardo Fernández Noroña
  • Manuel Velasco

Marcelo Ebrard visita Sinaloa hoy miércoles 21 de junio

Este miércoles 21 de junio, Marcelo Ebrard viajó a Sinaloa donde llevó a cabo una serie de actividades en la región, como:

  • Lanzar la atarraya en Mazatlán
  • Desayunar con cooperativistas en Rico’s Café, malecón olas altas Mazatlán
  • Visitar el rancho La Laguna, en el vainillo, durante el encuentro con los ganaderos de Mazatlán

Todas las actividades del aspirante fueron compartidas a través de su cuenta de Twitter, donde publicó imágenes y videos de su vista.

¿Qué hizo Claudia Sheinbaum este miércoles 21 de junio?

Claudia Sheinbaum se encuentra recorrido Tlaxcala, así lo demostró vía Twitter donde agradeció al pueblo por "permitirme transmitirles nuestra esencia y visión de la Cuarta Transformación".

Adán Augusto López Hernández vista Guanajuato

El día de hoy miércoles 21 de junio, Adán Augusto López Hernández encabezó una serie de encuentros por Guanajuato, según dijo a través de redes sociales, donde informó también visitaría los siguientes municipios:

  • Salamanca
  • Irapuato
  • León

¿Qué hizo Manuel Velasco hoy?

El aspirante Manuel Velasco regresó de su gira por Nuevo León y el día de hoy miércoles 21 de junio continuará su recorrido como postulante aliado al partido de Morena.

Ricardo Monreal visita Puebla

Desde muy temprano Ricardo Monreal compartió la agenda para este miércoles 21 de junio como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, en la cual dijo que estaría en el Centro Mexicano Libanés, ubicado en Blvd. Hermanos Serdán 222, Real del Monte, 72060 Puebla.

Gerardo Fernández Noroña también visitó Tlaxcala este miércoles

El aspirante Gerardo Fernández Noroña también se encuentra en Tlaxcala, en el municipio de Texoloc, donde encabezó una serie de 'Asambleas informativas' y llevó a cabo una conferencia de prensa en la que inició su venta de libros.

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las corcholatas de Morena terminará el próximo 27 de agosto. Será a partir del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas para elegir al representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y así elegir a su candidato a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.

El aspirante seleccionado representará al partido de Morena y sus aliados en la candidatura de las elecciones 2024.

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