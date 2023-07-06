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‘Corcholatas’ de Morena: ¿Qué hicieron hoy 6 de julio los aspirantes presidenciales?

¡Sigue el recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena! Estas fueron las actividades de los aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

‘Corcholatas’ de Morena
‘Corcholatas’ de Morena, ¿qué hicieron hoy?|Vía Twitter

Escrito por: Pilar Espinoza

El pasado lunes 19 de junio comenzó el recorrido de las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, desde entonces han visitado diferentes estados de la República, ¿qué hicieron hoy?

Hoy jueves 6 de julio, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, quienes son:

  • Marcelo Ebrard
  • Claudia Sheinbaum
  • Adán Augusto López Hernández
  • Ricardo Monreal
  • Gerardo Fernández Noroña
  • Manuel Velasco

Marcelo Ebrard se encuentra de visita por Veracruz

El aspirante Marcelo Ebrard se encuentra de gira por Veracruz, donde visitó el municipio de Córdoba y conversó con los habitantes de la ciudad: "Visitando Córdoba para agradecer el activo apoyo que han brindado a las causas que represento".

¿Qué hizo Claudia Sheinbaum hoy 6 de julio de 2023?

Claudia Sheinbaum se encuentra de gira por Tamaulipas para encabezar una serie de Asambleas Informativas: "Venimos al encuentro con las y los tamaulipecos para escuchar sus sentimientos y para recordarles que la Cuarta Transformación hace política bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México".

Adán Augusto López Hernández también está en Veracruz

Hoy jueves 6 de julio, el aspirante Adán Augusto López Hernández se encuentra de visita por Veracruz: En la vibrante ciudad del limón, Martínez de la Torre, sostuvimos una hermosa asamblea con nuestras compañeras y compañeros del campo, que con sus manos honestas y trabajadoras alimentan a la Nación".

¿Qué hizo hoy 6 julio el aspirante Ricardo Monreal?

El aspirante Ricardo Monreal compartió un video de su reunión en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México: "Esta gran ciudad tiene a la gente trabajadora y la infraestructura necesarias para estar a la vanguardia, por ello trabajaré para profundizar la política social."

Gerardo Fernández Noroña está de gira por Campeche

Hoy jueves 6 de julio, Fernández Noroña compartió que estaría de visita por Campeche para presidir el famoso "NoroñaBus" y encabezar una Asamblea Informativa.

¿Qué hizo hoy 6 de julio el aspirante Manuel Velasco?

El aspirante Manuel Velasco está en Puebla, donde platicó con un grupo de empresarios y recorrió la ciudad: "Debemos apoyar e incentivar a los empresarios mexicanos que invierten en energías limpias".

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena terminará el próximo domingo 27 de agosto y será a partir del siguiente día y hasta el domingo 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas en las que se puntuará a los aspirantes con base a la preferencia de la ciudadanía.

Una vez que se obtengan los resultados de las encuestas, Morena y sus aliados, elegirán a su candidato a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.

Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023, fecha en la que se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, a la presidencia de la República.

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