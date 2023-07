‘Corcholatas’ de Morena: ¿Qué hicieron hoy 6 de julio los aspirantes presidenciales?

El pasado lunes 19 de junio comenzó el recorrido de las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, desde entonces han visitado diferentes estados de la República, ¿qué hicieron hoy?

Hoy jueves 6 de julio, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, quienes son:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard se encuentra de visita por Veracruz

El aspirante Marcelo Ebrard se encuentra de gira por Veracruz, donde visitó el municipio de Córdoba y conversó con los habitantes de la ciudad: “Visitando Córdoba para agradecer el activo apoyo que han brindado a las causas que represento”.

En la planta de café tostado de exportación , aquí se procesa el famoso café “Los Pirules “ haciendo honor a la antigua tradición del café en Córdoba , Veracruz . pic.twitter.com/AubcJj6cUz — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 6, 2023

¿Qué hizo Claudia Sheinbaum hoy 6 de julio de 2023?

Claudia Sheinbaum se encuentra de gira por Tamaulipas para encabezar una serie de Asambleas Informativas: “Venimos al encuentro con las y los tamaulipecos para escuchar sus sentimientos y para recordarles que la Cuarta Transformación hace política bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México”.

Venimos al encuentro con las y los tamaulipecos para escuchar sus sentimientos y para recordarles que la Cuarta Transformación hace política bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México.



Les invito a la transmisión de nuestra Asamblea… pic.twitter.com/hX43cU2zMy — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 6, 2023

Adán Augusto López Hernández también está en Veracruz

Hoy jueves 6 de julio, el aspirante Adán Augusto López Hernández se encuentra de visita por Veracruz: En la vibrante ciudad del limón, Martínez de la Torre, sostuvimos una hermosa asamblea con nuestras compañeras y compañeros del campo, que con sus manos honestas y trabajadoras alimentan a la Nación”.

En la vibrante ciudad del limón, Martínez de la Torre, sostuvimos una hermosa asamblea con nuestras compañeras y compañeros del campo, que con sus manos honestas y trabajadoras alimentan a la Nación.



Veracruz es hermoso, no solo por su herencia cultural y su espíritu acogedor,… pic.twitter.com/uT3apIsSh8 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 6, 2023

¿Qué hizo hoy 6 julio el aspirante Ricardo Monreal?

El aspirante Ricardo Monreal compartió un video de su reunión en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México: “Esta gran ciudad tiene a la gente trabajadora y la infraestructura necesarias para estar a la vanguardia, por ello trabajaré para profundizar la política social.”

En la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, me reuní en asamblea informativa. Esta gran ciudad tiene a la gente trabajadora y la infraestructura necesarias para estar a la vanguardia, por ello trabajaré para profundizar la política social. ¡Gracias! pic.twitter.com/KHG5GO4DWa — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 6, 2023

Gerardo Fernández Noroña está de gira por Campeche

Hoy jueves 6 de julio, Fernández Noroña compartió que estaría de visita por Campeche para presidir el famoso “NoroñaBus” y encabezar una Asamblea Informativa.

¿Qué hizo hoy 6 de julio el aspirante Manuel Velasco?

El aspirante Manuel Velasco está en Puebla, donde platicó con un grupo de empresarios y recorrió la ciudad: “Debemos apoyar e incentivar a los empresarios mexicanos que invierten en energías limpias”.

Estamos a favor de que #Puebla desarrolle aún más su industria, que crezcan las empresas y se genere empleo, pero de forma limpia y ambientalmente responsable.



Entrevista con @ImagenTVPuebla. pic.twitter.com/NfWhOgnmfo — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 6, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena terminará el próximo domingo 27 de agosto y será a partir del siguiente día y hasta el domingo 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas en las que se puntuará a los aspirantes con base a la preferencia de la ciudadanía.

Una vez que se obtengan los resultados de las encuestas, Morena y sus aliados, elegirán a su candidato a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.

Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023, fecha en la que se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, a la presidencia de la República.