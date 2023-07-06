‘Corcholatas’ de Morena: ¿Qué hicieron hoy 6 de julio los aspirantes presidenciales?
¡Sigue el recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena! Estas fueron las actividades de los aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.
El pasado lunes 19 de junio comenzó el recorrido de las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, desde entonces han visitado diferentes estados de la República, ¿qué hicieron hoy?
Hoy jueves 6 de julio, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, quienes son:
- Marcelo Ebrard
- Claudia Sheinbaum
- Adán Augusto López Hernández
- Ricardo Monreal
- Gerardo Fernández Noroña
- Manuel Velasco
Marcelo Ebrard se encuentra de visita por Veracruz
El aspirante Marcelo Ebrard se encuentra de gira por Veracruz, donde visitó el municipio de Córdoba y conversó con los habitantes de la ciudad: "Visitando Córdoba para agradecer el activo apoyo que han brindado a las causas que represento".
En la planta de café tostado de exportación , aquí se procesa el famoso café “Los Pirules “ haciendo honor a la antigua tradición del café en Córdoba , Veracruz . pic.twitter.com/AubcJj6cUz— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 6, 2023
¿Qué hizo Claudia Sheinbaum hoy 6 de julio de 2023?
Claudia Sheinbaum se encuentra de gira por Tamaulipas para encabezar una serie de Asambleas Informativas: "Venimos al encuentro con las y los tamaulipecos para escuchar sus sentimientos y para recordarles que la Cuarta Transformación hace política bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México".
Venimos al encuentro con las y los tamaulipecos para escuchar sus sentimientos y para recordarles que la Cuarta Transformación hace política bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México.— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 6, 2023
Les invito a la transmisión de nuestra Asamblea… pic.twitter.com/hX43cU2zMy
Adán Augusto López Hernández también está en Veracruz
Hoy jueves 6 de julio, el aspirante Adán Augusto López Hernández se encuentra de visita por Veracruz: En la vibrante ciudad del limón, Martínez de la Torre, sostuvimos una hermosa asamblea con nuestras compañeras y compañeros del campo, que con sus manos honestas y trabajadoras alimentan a la Nación".
En la vibrante ciudad del limón, Martínez de la Torre, sostuvimos una hermosa asamblea con nuestras compañeras y compañeros del campo, que con sus manos honestas y trabajadoras alimentan a la Nación.— Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 6, 2023
Veracruz es hermoso, no solo por su herencia cultural y su espíritu acogedor,… pic.twitter.com/uT3apIsSh8
¿Qué hizo hoy 6 julio el aspirante Ricardo Monreal?
El aspirante Ricardo Monreal compartió un video de su reunión en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México: "Esta gran ciudad tiene a la gente trabajadora y la infraestructura necesarias para estar a la vanguardia, por ello trabajaré para profundizar la política social."
En la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, me reuní en asamblea informativa. Esta gran ciudad tiene a la gente trabajadora y la infraestructura necesarias para estar a la vanguardia, por ello trabajaré para profundizar la política social. ¡Gracias! pic.twitter.com/KHG5GO4DWa— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 6, 2023
Gerardo Fernández Noroña está de gira por Campeche
Hoy jueves 6 de julio, Fernández Noroña compartió que estaría de visita por Campeche para presidir el famoso "NoroñaBus" y encabezar una Asamblea Informativa.
Agenda. pic.twitter.com/DhIyxxCSGK— Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 6, 2023
¿Qué hizo hoy 6 de julio el aspirante Manuel Velasco?
El aspirante Manuel Velasco está en Puebla, donde platicó con un grupo de empresarios y recorrió la ciudad: "Debemos apoyar e incentivar a los empresarios mexicanos que invierten en energías limpias".
Estamos a favor de que #Puebla desarrolle aún más su industria, que crezcan las empresas y se genere empleo, pero de forma limpia y ambientalmente responsable.— Manuel Velasco (@VelascoM_) July 6, 2023
Entrevista con @ImagenTVPuebla. pic.twitter.com/NfWhOgnmfo
¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?
El recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena terminará el próximo domingo 27 de agosto y será a partir del siguiente día y hasta el domingo 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas en las que se puntuará a los aspirantes con base a la preferencia de la ciudadanía.
Una vez que se obtengan los resultados de las encuestas, Morena y sus aliados, elegirán a su candidato a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.
¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?
Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.
Los resultados serán publicados en el mes de septiembre de 2023, fecha en la que se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, a la presidencia de la República.