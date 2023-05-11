¿Qué hicieron las candidatas a la gubernatura de Edomex?

Las candidatas a la gubernatura del Estado de México (Edomex) para las elecciones 2023, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, se encuentran en campaña, pues la jornada electoral será el próximo domingo 4 de junio. En ese sentido, es importante dar a conocer qué actividades realizaron este jueves 11 de mayo de 2023.

Alejandra del Moral visita San Sebastián Chimalpa, La Paz

La candidata abanderada por parte de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza, dando como resultado la alianza Va Por el Estado de México se encuentra en visitando diversos municipios del Edomex en su "Ruta por la reconciliación".

En ese sentido, este jueves 11 de mayo de 2023, Alejandra del Moral visitó San Sebastián, Chimalpa, La Paz, para compartir algunas de sus propuestas.

Estoy muy agradecida de compartir mis propuestas con las sociedades de padres de familia, vecinos y comparsas en San Sebastián Chimalpa #LaPaz. Unidos vamos a generar más oportunidades para que todas y todos salgamos adelante. #AleGobernadora #UnirEsResolver #VotALE #VamosAGanar pic.twitter.com/SMro4OVQqh — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 11, 2023

También tuvo un encuentro con jóvenes en el mismo municipio, posteriormente se dirigió a Chimalhuacán a una reunión con los vecinos del ejido de Santa María y un encuentro con comparsas, canteros y grupos tradicionales. Por la mañana entró al aire a través del 04.9FM (Tenancingo) en Radio Crystal.

Delfina Gómez visita Tonatico, Edomex

Como contraparte, la candidata de la coalición conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), forma la coalición junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT), Delfina Gómez, compartió su agenda desde el día de ayer.

Desde las 9:30 horas, Delfina Gómez visitó Villa Guerrero, seguido de Coatepec Harinas, Ixtapan de la sal y Tonatico.

#EnVivo Iniciamos este jueves en #VillaGuerrero. Vamos a compartir las propuestas de la transformación que queremos en nuestro estado. ¡Juntos haremos un cambio en #Edomex!#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambiohttps://t.co/M0IPBgg5Zk — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 11, 2023

En Villa Guerrero, Delfina Gómez reiteró que van a impulsar a la floricultura, pues es la principal actividad económica del municipio y "merece ser reconocida y proyectada a nivel internacional".

Cabe destacar que ambas candidatas han compartido a lo largo del día algunas de sus propuestas, como es el caso de Alejandra del Moral, pues compartió un video acerca de las mejoras que planea hacer para el transporte público.