Un incidente conmociona al mundo, el Servicio de Parques y Vida Salvaje de Australia informó que al menos 51 ballenas piloto de aleta larga fueron halladas sin vida tras quedar varadas en una playa.

Tras los reportes los equipos de emergencia y rescate se trasladaron a la zona y encontraron a otros 46 cetáceos con posibilidades de sobrevivir, por lo que enviaron a especialistas y voluntarios que puedan ayudar de manera exitosa; el resto de ballenas sin vida tenían más tiempo al borde de la superficie.

Ballenas rescatadas en playa de Australia buscan llegar hacia aguas profundas

Autoridades del Servicio de Parques y Vida Salvaje informaron que algunos voluntarios arribaron en kayaks para ayudar en el rescate de las ballenas; la intención es llevarlas hacia aguas abiertas, pues son horas vitales.

"Somos optimistas, tenemos que ser optimistas en este juego (...) altamente estresante para todos, voluntarios y empleados”.

Peter Hartley, uno de los encargados de rescate, indicó que existía la esperanza que recobrarán fuerzas, pero, al no mostrar mejoras por sí mismas decidieron ayudarlas con herramientas especiales.

🇦🇺#AUSTRALIA | 51 ballenas piloto murieron tras encallar en la playa de #Cheynes, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Albany. Otros 46 cetáceos corren el riesgo de morir. Rescatistas y voluntarios trabajan para devolverlos al mar. #RochexRB27 pic.twitter.com/nfWVwRfYIl — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) July 26, 2023

¿Por qué las ballenas se quedaron varadas en la playa de Australia?

Anteriormente, ballenas y otros mamíferos han quedado varados en las playas de Australia, por esto la comunidad científica se dio a la tarea de investigar las razones por las que sucede.

Consideran que su presencia se puede dar por enfermedades o errores al momento de navegar, aunque esto no se ha confirmado, unas de las teorías más cercanas es que las mareas afectan en su trayecto, esto por los cambios repentinos que se presentan a costa de las condiciones meteorológicas.

En 2022, 230 ballenas quedaron varadas en playa de Tasmania

La situación de ballenas varadas las playas no es la primera vez, en septiembre del 2022 reportaron que al menos 230 ballenas pilotos fueron halladas en una isla de Tasmania, algo en común con las que actualmente murieron es que son grandes y en su mayoría se encuentran enfermas.

"Ballenas grandes, angustiadas y potencialmente enfermas, tiburones, olas, maquinaria pesada y embarcaciones”, explicó el organismo australiano.

Anteriormente, en el mismo lugar de Tasmania 470 ballenas piloto fueron halladas, pero sólo un centenar fueron rescatas y llevadas a mar abierto.

