¿Qué se necesita para aprobar la Reforma Electoral?

La iniciativa de Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue presentada el pasado mes de abril, con ella el presidente busca no solo modificar el marco electoral, sino también abaratar el costo de la democracia, pero, ¿qué se necesita para aprobarla?

El primer paso fue realizado por AMLO el pasado 28 de abril, cuando envió la iniciativa de reforma constitucional a la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.

Posteriormente, se requería que la Comisión Permanente del Congreso dictaminará la fecha del debate de la reforma electoral, la cual, recientemente se aclaró que se efectuaría antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 15 de diciembre de 2022.

Así es el proceso para avalar la Reforma Electoral

El proceso que seguirá la iniciativa de Reforma Electoral es que primero deberá pasar por comisiones y tras ser discutida, pasará al pleno de la Cámara de Diputados, donde se necesita el voto de las dos terceras partes de los presentes, siempre y cuando exista quórum necesario.

Cabe destacar que el bloque de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo no tiene la mayoría calificada para aprobar por sí solos la iniciatuva, ya que suman 276 legisladores de 500 (200 diputados de Morena, 40 de PVEM y 36 del PT) y se requieren 334 votos para aprobar la reforma electoral. En la oposición son 114 diputados del PAN:



70 - PRI

15 - PRD

25 - Movimiento Ciudadano

De ser aprobada por la Cámara de Diputados, el dictamen pasaría al Senado de la República, donde también se necesita la mayoría calificada, que no tiene el bloque mayoritario; en otras palabras, de 128 senadores, se requieren 86 votos para la mayoría calificada. Morena, PT, PVEM y PES suman 75 integrantes y la oposición del PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural, 53.

Nuevamente, de ser aprobada la reforma electoral, pasaría al Congreso Constituyente conformado por los Congresos locales de las 32 entidades federativas, donde de igual forma se necesita una mayoría calificada para lograr la validez de la iniciativa, por lo que tendrían que ser 17 votos a favor.