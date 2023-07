¿Los libros de la SEP están amañados? La situación tras ultimátum por posible carga ideológica

El pasado miércoles 19 de julio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) recibieron un ultimátum para entregar el informe sobre los mecanismos implementados para la redacción de estos libros, una petición externada y encabezada por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

Bajo la acusación de la posible imposición de una ideología, así como errores en los planes de estudio y fallas en la metodología, la existencia de posibles “libros amañados” en la SEP ha puesto en duda si los textos gratuitos con los que se educan los niños son realmente aptos para la educación en México.

Ante esta situación, el equipo de Hechos AM entrevistó a María Guadalupe Alvarado Vásquez, directora general de la UNPF, y a Carlos Fabián Aguirre Marín, director general de la Alianza de Maestros, quienes explicaron cuál es la situación respecto al ultimátum que vence este mismo jueves 20 de julio.

Padres de familia, educadores y editores han denunciado durante meses que autoridades de la #SEP intentan instaurar programas y libros con alta carga ideológica.



Por lo tanto, los libros de texto gratuitos están bajo la lupa de los tribunales a fin de que estén libres de alguna… pic.twitter.com/rZi7KRQa4o — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 20, 2023

“Estamos agradecidos de que se haya dado la suspensión definitiva. No pueden llegar los libros de texto que no están autorizados. No es que no queramos nosotros, lo dice la Ley General de Educación”, expresó María Guadalupe, pues incluso el Artículo 3 de la Constitución Política de México establece que debe haber “respeto a los derechos y a la libertad pensamiento” desde el Estado.

¿Cuál es la ideología que existiría en los libros de texto de la SEP?

El conflicto parte por supuestos errores en el plan de estudios destinado a los jóvenes, además de que busca eliminar el contenido que presente una carga ideológica hacia un tipo de pensamiento, la cual describe María Guadalupe de la siguiente forma:

“Estamos hablando de una ideología socializada, donde marcan mucho las palabras ‘plenaria’, ‘asamblea’, ‘pliego petitorio’, ‘encuentro de comunidades’... Cuando en realidad nuestros hijos necesitan pedagogía, didáctica, contenidos que tengan una secuencia y no tan cargados”, aseguró la directora de la UNPF para Hechos AM.

¿Los libros de la SEP están amañados? La situación tras el ultimátum de una jueza

¿Qué va a pasar con la suspensión definitiva a la producción de libros de la SEP?

Tras la queja interpuesta por la UNPF, la Jueza de Distrito, Yadira Medina, otorgó una suspensión definitiva para que se frene la impresión o distribución de los libros de texto gratuitos, esto en caso de que no se revise y se entregue el informe por parte de la SEP, para que de esta forma se garantice el interés superior de la infancia.

“La autoridad tiene que cumplir con el procedimiento establecido”, señala Carlos Fabián Aguirre, respecto a la suspensión que podría impedir la impresión de libros de texto de cara al próximo año. “En caso de no hacerlo, se puede recurrir a libros anteriores”, agregó, pero se trata de un problema que necesita un análisis profundo.

“El primer año va a ser un proceso de regularizar a todos los chicos, sepan leer o no, pero el planteamiento de este libro no te marca la ruta de cómo van a aprender a leer. En matemáticas se abarcan alrededor de seis hojitas, y nada más para hablar de números y saber contar”, sentenció el director de la Alianza de Maestros para ejemplificar sobre los problemas en el plan de estudio.