¿Qué pasa si no hay presidente en la Cámara de Representantes de EU?

Los republicanos protagonizaron un fracaso histórico al no poder decidir quién será su próximo presidente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EU), un hecho que no ocurría en cien años; pero ¿qué pasa si no hay un líder?

Kevin McCarthy perdió las rondas de votación para convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, haciendo evidente la fractura interna entre los republicanos.

McCarthy no alcanzó los 218 votos que necesitaba para suceder a la demócrata Nancy Pelosi como presidente. Es la primera vez en un siglo que la Cámara no logra elegir un líder en la primera votación e irse hasta una quinta ronda.

¿Qué pasa si no hay presidente en la Cámara de Representantes?

El puesto debe ser ocupado el primer día de sesiones del nuevo congreso, por lo que este año, el cargo debió anunciarse el pasado 3 de enero. No obstante uno de los primeros daños es que al no haber líder nadie ha prestado juramento en ningún cargo de la Cámara de Representantes.

Reuters

El 3 de enero, debieron comenzar las audiencias, por lo que los legisladores llegaron con sus familias esperando posar para la foto oficial, pero eso nunca ocurrió.

En vez de tomarse la foto, tuvieron que esperar varias horas mientras los republicanos decidían, sin éxito, quién iba a ser su nuevo presidente.





Cada nuevo Congreso debe aprobar las reglas de la Cámara de Representantes, algo que tampoco ha sucedido debido a que no hay un presidente que supervise este proceso.

El no tener un presidente en la Cámara de Representantes también afecta económicamente, pues si antes del 13 de enero no están establecidas las reglas de operación, las comisiones no podrán pagar al personal. Los pagos retenidos también incluyen los préstamos estudiantiles.

Es decir, la Cámara de Representantes de Estados Unidos permanecerá completamente parada hasta que los republicanos elijan quién será el presidente.