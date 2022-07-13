Las 3 claves para entender lo que pasa en Sri Lanka

Sri Lanka enfrentó diversas protestas durante varios días exigiendo la renuncia del presidente y ahora del primer ministro debido a la situación de extrema pobreza por la que pasa el país.

Las protestas obligaron al presidente Gotabaya Rajapaksa a renunciar a su cargo y ayer huyó del país en un avión militar con destino a las Maldivas, después de que los manifestantes ingresaron a la residencia presidencial.

Ante el aumento de manifestaciones, Sri Lanka se declaró en estado de emergencia, no obstante, no fue suficiente para frenar a los manifestantes, que este miércoles asaltaron la oficina del primer ministro, Ranil Wickremesinghe, para exigirle que también renuncie.

¿Cuándo empezaron las protestas en Sri Lanka?

Las protestas en Sri Lanka han estado latentes durante meses y llegaron a un punto crítico el pasado fin de semana cuando cientos de miles de personas ocuparon edificios gubernamentales clave en Colombo, culpando a los Rajapaksas y sus aliados por la inflación galopante, la corrupción y la grave falta de combustible y medicinas.

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¿Por qué protestan en Sri Lanka?

Los manifestantes salieron a las calles para exigir la renuncia del gobierno actual debido a la grave crisis financiera por la que pasa Sri Lanka, pues el país ni siquiera tiene acceso a monedas extranjeras como el dólar o el euro para pagar sus servicios básicos como acceso a la comida, medicina y combustible.

La depreciación de la moneda, la inflación de más del 33 por ciento y la preocupación por la incertidumbre política y económica prolongada fueron las razones que empujaron a muchos a salir a las calles para exigir la renuncia del presidente.

¿Cómo es la economía actual en Sri Lanka?

En Sri Lanka la inflación alcanzó un récord interanual del 54.6 por ciento en junio, y el gobernador del banco central, Nandalal Weerasinghe, dijo que podría llegar al 70 por ciento, lo que llevó al banco central a subir las tasas para abordar el aumento de los precios.

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Sri Lanka elevó las tasas de interés al nivel más alto en dos décadas, argumentando que tenía que evitar una inflación galopante para evitar un dolor aún más profundo para una economía que ya estaba en crisis.

La nación isleña de 22 millones de habitantes se estaba quedando sin alimentos, gas para cocinar, combustible y medicamentos, después de que la mala gestión económica y la pandemia de Covid-19 acabaran con sus reservas de divisas.

