AMLO revela el motivo que dejó encerrados a los migrantes en Ciudad Juárez

Dos semanas después de la tragedia que sacudió una estación migratoria en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a tocar el tema y explicó el paso a paso de cómo sucedió el incendio que terminó con la vida de 40 migrantes en Ciudad Juárez, donde explicó que las personas quedaron atrapadas porque el encargado de las llaves no estaba presente.

En el marco del futuro del Instituto Nacional de Migración (Inami), AMLO describió que el fuego detonado al interior de la estación fue producto de una protesta; lamentablemente, la intoxicación de decenas de migrantes se debió a que quedaron encerrados tras prender el fuego y no poder salir del área donde inició el fuego.

"Todo indica que hubo una protesta, les prenden fuego a unas colchonetas y se produce un incendio, pero sobre todo hay intoxicación, porque la puerta estaba cerrada, porque quien tenía la llave no estaba", aseguró AMLO en la conferencia mañanera de este martes 11 de abril. "Desde luego, quienes prendieron fuego no estaban pensando que la puerta estaba cerrada, porque nadie actúa de esa manera, no van a suicidarse, pues, no, era una protesta".

¿Qué pasó en Ciudad Juárez con el incendió que mató a 40 migrantes?

El incendio en Ciudad Juárez ocurrió el pasado lunes 27 de marzo al interior de una estación migratoria de Chihuahua, donde luego de una protesta, internos prendieron fuego y quedaron atrapados durante varios minutos, por lo que algunos murieron calcinados y otros intoxicados hasta el arribo de unidades de emergencia.

Posteriormente, se reveló un video de una cámara de vigilancia donde se ve la desesperación de los migrantes recluidos dentro, quienes no pudieron salir e intentaron forzar una de las puertas que estaba cerrada con llave, misma a la que hizo referencia López Obrador en su conferencia matutina.

Procederán penalmente contra Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración

Horas después de la conferencia, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que procederá contra Francisco Garduño y Antonio Molina, Director y Director General de Control y Verificación Migratoria, respectivamente. Esto bajo los señalamientos de incurrir en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Fuerza Informativa Azteca conversó momentos antes con el comisionado Garduño y aseguró que ha estado presente para ayudar, atender y apoyar a los afectados por la tragedia de Ciudad Juárez; sin embargo, al final tendrá que responder ante la FGR sobre sus actos al frente de la Institución.