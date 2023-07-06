¡Por Bad Bunny! YouTube baja mañanera de AMLO por derechos de autor

Este jueves 6 de julio, la plataforma de videos YouTube bajó la mañanera de AMLO por derechos de autor, esto después de que el mandatario pusiera la canción "un x100to" del cantante puertorriqueño Bad Bunny y Grupo Frontera.

“Me queda un por ciento y natosund de música… esa es una buena rola para los jóvenes”, dijo el mandatario. Posteriormente, puso el video de la canción de los artistas mientras él se encontraba disfrutándola.

Pocas horas después, la mañanera de AMLO de este jueves, la cual se encontraba en distintos canales oficiales del gobierno, se dejaron de ver. En su lugar apareció un aviso que decía: "Este video incluye contenido de The Orchad Music, que lo ha bloqueado por motivos de derechos de autor".

#EnLaMañanera | Ahora el presidente @lopezobrador_ recurre a Bad Bunny y a Grupo Frontera para alejar a los jóvenes de los corridos tumbados pic.twitter.com/flwIq5ishR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 6, 2023

AMLO en contra de corridos tumbados

La razón por la que AMLO puso la canción de Bad Bunny en la conferencia matutina fue porque lleva al menos dos semanas pidiendo a los jóvenes que dejen de escuchar música que haga apología al consumo de drogas y portación de armas como los famosos corridos tumbados.

En ese sentido, las mañaneras de AMLO se han terminado con canciones que comparte el mandatario para todos los jóvenes. Incluso en la plataforma de música Spotify se puede encontrar una playlist con todos los hits que ha puesto el morenista.

¿Qué canciones ha puesto AMLO en su conferencia mañanera?

Estas son algunas de las canciones que han sonado en la mañanera de AMLO durante las últimas semanas:



No se va de Grupo Frontera.

Te mereces un amor de Vivir Quintana.

Frágil de Yahritza y Su Esencia.

América de Los Tigres del Norte con Residente.

Tenías que Ser Tú de Silvana Estrada.

Oye Mujer de Raymix.

Un x100to de Bad Bunny con Grupo Frontera.

Una de las "rolas" favoritas del jefe del Ejecutivo es la de "Ya supérame" de Grupo Firme y, a pesar de que ha criticado a los corridos tumbados, aseguró que está a favor de la idea de "prohibido prohibir".