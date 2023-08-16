Ricardo Ten, atleta sin manos, recibe de premio un reloj pulsera en el Mundial de Ciclismo

El Mundial de Ciclismo que se realizó en la ciudad de Glasgow, Escocia, se vio envuelto en polémica tras entregar como premio un reloj pulsera al ganador, el problema fue que el primer lugar se lo llevó el español Ricardo Ten, un atleta paralímpico sin manos.

Ricardo Ten conquistó cuatro medallas en el Mundial de Ciclismo tras superar a sus compañeros en la prueba scratch, C1, Omnium y Velocidad por Equipos, por lo que se convirtió en campeón del mundo.

El esfuerzo de Ten fue reconocido con un reloj de lujo que le entregaron al finalizar la competencia, no obstante las imágenes generaron indignación en redes sociales; sin embargo, el atleta lo tomó con humor.

🇬🇧 | INSÓLITO: Controversia en el Mundial de Ciclismo Paralímpico en Glasgow. Le entregan un reloj de pulsera a Ricardo Ten, ciclista español sin brazos. pic.twitter.com/XFHvVimT4F — UHN Plus (@UHN_Plus) August 15, 2023

¿Qué dijo Ricardo Ten sobre su premio en el Mundial de Ciclismo?

A pesar de la indignación que generó el premio entre los usuarios de redes sociales, el atleta paralímpico, se tomó con humor el incidente y compartió un video riéndose del momento.

En las imágenes aparece el atleta y alguien le pregunta “¿qué hora es?”, a lo que él respondió “es la hora del campeón”, luciendo en el muñón izquierdo el reloj de lujo que recibió como premio.

Pues tengo

3 ⌚️⌚️⌚️

3🌈🌈🌈

3🏅🏅🏅

😅💪 pic.twitter.com/nQ42ce4fRQ — Ricardo Ten (@RicardoTen_) August 14, 2023

¿Quién es Ricardo Ten?

Ricardo Ten es un atleta paralímpico de 47 años de edad, que se ha desempeñado en diversos deportes, desde bicicleta de montaña hasta tenis de mesa; sin embargo siempre ha preferido el mundo de la alta competición.

Los campeonatos de Europa en Francia 1995 fueron el punto de inicio de una intensa carrera. Sus cuatro participaciones en los Juegos Paralímpicos son lo que más destaca en su palmarés, Atlanta 1996, Sídney 2000, Beijing 2008 y Londres 2012, consiguiendo medallas en todos ellos.

Ricardo Ten ha sido 12 veces campeón de Europa, siete veces campeón del Mundo y tres veces campeón Paralímpico, aparte de haber batido el récord del mundo en varias ocasiones en su prueba predilecta los 100 m. braza.

|Reuters

¿Qué le pasó al atleta paralímpico Ricardo Ten?

Cuando tenía 8 años sufrió un accidente que cambió su vida. Ricardo tocó unos cables de alto voltaje y el 75 por ciento de su cuerpo quedó con quemaduras de tercer grado, lo que provocó la amputación de sus dos brazos a la altura de los codos y una pierna.

Esa desgracia no fue impedimento para convertirse en una figura destacable del ciclismo, donde ha recibido reconocimiento mundial.