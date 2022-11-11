¿Quiénes son los estadounidenses que murieron hospedados en México?

Kandace Jordan y Courtez eran tres estadounidenses que viajaron de vacaciones a la Ciudad de México, los tres se hospedaron en un airbnb cerca de Santa Fe, donde encontraron la muerte.

Su plan era que a principios de esta semana regresarían a sus casas en Estados Unidos; sin embargo, ninguno lo logró.

Las autoridades de México informaron que los tres jóvenes murieron por envenenamiento por inhalación de gas. Los estudios de la Fiscalía General determinaron que el gas era monóxido de carbono.

Los guardias de seguridad del conjunto residencial fueron los primeros en darse cuenta del olor a gas, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades locales, quienes corroboraron la muerte de una mujer y dos hombres de origen estadounidenses.

Los familiares de los tres estadounidenses que murieron en México aseguraron que además del dolor, tienen un sin fin de interrogantes, como las causas del deceso y cómo ocurrió.

🛑 Los familiares de las víctimas no concuerdan con la resolución de la Fiscalía capitalinahttps://t.co/GOHQm12bTm — adn40 (@adn40) November 9, 2022

“Posiblemente asfixia por monóxido de carbono pero no estamos 100 por ciento seguros. No tenemos ningún documento de su autopsia que se realizó uno o dos días después de su muerte”, indicó Kelvin Florence, padre de Kandace.

¿Quiénes eran los estadunidenses?

Jordan Marshan tenía 28 años de edad, era profesor de inglés de 12° grado, indicó la mamá del joven a CNN.

Courtez Hall, de 33 años, era profesor de estudios sociales de séptimo grado. Su hermana dijo que era un hombre al que le gustaba cantar y bailar. Kandace Florence, de 28 años de edad, “tenía un corazón y mente puros”, dijo su mamá.

¿Cómo se enteró la familia de sus muertes?

El primero en saber sobre la muerte de los tres estadounidenses fue Victor Day, novio de Kandace. Una noche antes, ella se comunicó con él y le dijo que quería irse a casa porque no se sentía bien, que sentía como si la hubieran drogado.

Tras no tener contacto con ella, se comunicó con el anfitrión del hospedaje. Después de 15 minutos, le informó que “los tres están en el apartamento y que los encontraron inconscientes y sin signos”.