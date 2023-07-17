Estas son las personas más inteligentes del mundo, según la IA

La Inteligencia Artificial (IA) sigue ganando terreno en la vida diaria por las múltiples utilidades que ofrece como vehículos autónomos, robots que realizan trabajos básicos e incluso drones no tripulados, también ha logrado recrear las voces de artistas que ya murieron; sin embargo, en esta ocasión sorprendió al indicar quiénes han sido las personas más inteligentes de la historia.

A lo largo de la historia han surgido personajes que aportaron en distintos rubros de la ciencia, la tecnología, el arte, la filosofía e incluso con la ingeniería, por lo que definir un listado especial es complicado, por esto la IA decidió basarse también en los logros y premios que cada uno consiguió.

¿Quiénes son los personajes más inteligentes de la historia? Esto dice la Inteligencia Artificial

¿Uno de los mejores descubrimientos? Seguro alguno de estos nombres que ofrece a IA te suena; conoce a las personas más inteligentes del mundo.



Albert Einstein (1879-1955)- Hablar de los más importantes de la historia es recordar a Albert Einstein, el físico teórico alemán que inventó la teoría de la relatividad aún se encuentra presente en los libros y es inspiración para las generaciones actuales.

Hablar de los más importantes de la historia es recordar a el físico teórico alemán que inventó la aún se encuentra presente en los libros y es inspiración para las generaciones actuales. Isaac Newton (1643-1727)- Al día de hoy es considerado uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos por las leyes que propuso respecto al movimiento y también la gravitación, esto sentó las bases de lo hoy se conoce como física clásica. Una de las teorías que se mantienen es que postuló la ley luego de ver caer una manzana de un árbol.

Al día de hoy es considerado uno de los más influyentes de todos los tiempos por las leyes que propuso respecto al movimiento y también la gravitación, esto sentó las bases de lo hoy se conoce como física clásica. Una de las teorías que se mantienen es que postuló la ley luego de ver caer una manzana de un árbol. Leonardo da Vinci (1452-1519)- La Inteligencia Artificial abarcó a diversos personajes en su listado, ahora, uno de los artistas más recordados de la historia por su talento en la pintura, la anatomía, la música, la arquitectura, la óptica y la ingeniería.

La abarcó a diversos personajes en su listado, ahora, uno de los artistas más recordados de la historia por su talento en la pintura, la anatomía, la música, la arquitectura, la óptica y la ingeniería. Marie Curie (1867-1934)- ¡Paren todo! La primera mujer en ganar un Premio Nobel y la única en ganarlo en distintas áreas fue reconocida por la IA como una de las más sobresalientes de la historia, entre sus líneas de investigación destacó la radiación; sin embargo, murió a los 67 años dejando un gran legado.

¡Paren todo! La primera mujer en ganar un y la única en ganarlo en distintas áreas fue reconocida por la IA como una de las más sobresalientes de la historia, entre sus líneas de investigación destacó la radiación; sin embargo, murió a los 67 años dejando un gran legado. Nikola Tesla (1856-1943)-De origen serbio, se convirtió en uno de los personajes más importantes por sus invenciones relacionadas con la electricidad, como la radio, los rayos-X o el control remoto, entre otras.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Para entender qué es la Inteligencia Artificial es importante conocer su origen, en 1955, el estadounidense, John McCarthy le dio la denominación oficial, previamente Walter Pitts y Warren McCullough publicaron el artículo “A Logical Calculos of Ideas Immanent in Nervous Activity”, en 1943.

De momento se considera a la IA como la imitación de la inteligencia humana a partir distintos sistemas como son computacionales, datos y gestión de los mismos y Algoritmos de IA avanzados.