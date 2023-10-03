VIDEO: ¿Con todo y vals? Quinceañeras del Edomex se pasean en el Tren Interurbano El Insurgente
Al menos 17 quinceañeras pasearon por los pasillos y andenes de la estación terminal Lerma del Tren Interurbano El Insurgente en el Estado de México.
En el Estado de México (Edomex), un grupo de jóvenes quinceañeras usaron sus vestidos de fiesta para dar un viaje por las estaciones del Tren Interurbano “El Insurgente”.
Las jóvenes llegaron a la estación terminal Lerma del nuevo sistema de transporte de la entidad y varios peatones y guardias de seguridad quedaron sorprendidos ante la visita de las adolescentes.
Con vestidos de varios colores, maquillaje y tiaras, las quinceañeras ocuparon las entradas, pasillos y andenes del Tren insurgente, para posar ante las cámaras de curiosos y presumir sus vestimentas y ramos de flores.
Previamente, las jóvenes acudieron a una misa, sesión de fotos y posteriormente tuvieron una cena-baile para concluir con sus festejos.
Una organización de San Mateo Atenco, Edomex, fue la encargada de donar los vestidos, maquillaje y todo lo necesario para que las quinceañeras tuvieron su festejo debido a que cumplieron sus 15 años de edad.
#Edomex | A bordo del tren interurbano #ElInsurgente, 17 quinceañeras originarias de San Mateo Atenco, recorrieron las estaciones.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2023
Fue posible gracias a una convocatoria de #zapateros, quienes ayudaron a estas chicas en situación vulnerable a lograr sus #sueños. pic.twitter.com/lXhtSgjBtR
La asociación civil Orgullo Zapatero de la localidad mexiquense emitió una convocatoria a inicios del mes de septiembre, en la cual las aspirantes de la entidad debían relatar las razones por las cuales deseaban una fiesta de quinceañera. Al final, eligieron a 17 jovencitas para brindarles este tipo de recompensa.