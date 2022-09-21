Acusan de racismo al Rey Carlos III por no saludar a afrodescendiente

El Rey Carlos III se vio envuelto en una nueva polémica luego de que en redes sociales lo acusaran de racismo por no haber saludado a un hombre afrodescendiente que asistió a los funerales de la Reina Isabel II.

El momento quedó grabado en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde se pudo ver al nuevo monarca de Reino Unido saludando a las persona que se encontraban cerca de él.

En las imágenes se mostró al Rey Carlos III platicando con una mujer y dándole la mano a las personas que se encontraban alrededor. Un hombre afrodescendiente le estiró la mano al soberano, pero al parecer él no se dio cuenta y se siguió de frente.

El acto causó revuelo en redes sociales, pues los internautas acusaron al Rey Carlos III de dejar con el saludo al hombre afrodescendiente, incluso lo calificaron de racismo.

Ojo a esto. Mucho y muy bien tiene que justificar el nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, este gesto para que no podamos tacharlo de evidentemente racista. Niega su saludo clara y exclusivamente a ese hombre negro. pic.twitter.com/2wg4zbfVPB — Cristian López Domínguez (@chrislopezdo20) September 20, 2022

Las polémicas más recientes del Rey Carlos III

Esta no es la primera polémica en la que se vio envuelto el Rey Carlos III, pues con apenas un par de semanas al frente de Reino Unido, se convirtió en el centro de atención del mundo, por lo que sus acciones no pasaron desapercibidas.

El día que el Rey Carlos III firmó los documentos durante su ceremonia de proclamación dio pie a las primeras críticas contra el monarca por un gesto que quedó captado por los medios de comunicación de todo el mundo.

El Rey Carlos III se encontraba sentado firmando los enormes documentos cuando la bandeja de tinteros le impidió acceder a las carpetas, solo movió una pero en lugar de retirarla él mismo, hizo un gesto a su asistente para que le quitara el tintero.

De inmediato, una mano movió la bandera mientras el Rey Carlos III terminó de firmar los documentos. El gesto del soberano fue criticado.

El segundo incidente ocurrió, en la firma de otro documento. Al parecer la pluma se chorreó manchandole el dedo, por lo que el Rey Carlos III se vio muy molesto y dijo: “odio esto”.

