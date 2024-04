“Simplemente mi cuerpo no me deja”: Rafa Nadal se retira del próximo Masters de Montecarlo

Rafa Nadal, tenista profesional español y 22 veces campeón de Grand Slam, anunció su retiro del próximo torneo del Masters de Montecarlo.

En una publicación efectuada en su cuenta verificada en “X”, antes Twitter, el español de 37 años señaló:”Son momentos muy difíciles para mí desde el punto de vista deportivo. Desgraciadamente, tengo que decirles que no voy a jugar en Montecarlo. Mi cuerpo simplemente no me lo permite”,

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024

El súbito retiro del ícono del tenis profesional ha incrementado las dudas acerca de si en el futuro va a competir en su torneo favorito; el Abierto de Francia.

Cabe recordar que el “Toro Nadal”, quien ha comentado que espera retirarse después de la temporada 2024, regresó a la competencia de Brisbane en enero pasado, luego de prácticamente un año de baja debido a una lesión en el flexor de la cadera y desde entonces ha jugado un evento ATP (Asociación de Tenistas Profesionales).

¿Qué pasa con Rafa Nadal?

El mes pasado, Rafa Nadal se perdió el Masters de Indian Wells luego de anunciar que no estaba “listo para jugar al más alto nivel”, pero se esperaba que regresara para el Masters de Montecarlo como parte de su preparación rumbo al emblemático Torneo de Roland Garros, abierto que ha ganado en 14 ocasiones por las que ostenta un récord.

Nadal en X, antes Twitter:"Y aunque estoy trabajando duro y esforzándome al máximo cada día con todas las ganas de volver a jugar y competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la verdad es que hoy no puedo jugar”.

Después de hacer mención respecto de lo duro que le resulta el no jugar los torneos, Rafa Nadal enfatizó en que “lo único que puedo hacer es aceptar la situación e intentar mirar al futuro inmediato manteniendo el entusiasmo y las ganas de jugar para darme una oportunidad para que las cosas mejoren”.

¿Cuándo inicia el Masters de Montecarlo?

Cabe señalar que el Masters de Montecarlo comienza este domingo 7 de abril y Rafa ha ganado este evento con un récord de 11 ocasiones, con su última victoria fue en el año 2018.

¿Cuándo inicia el Abierto de Francia?

Respecto del Abierto de Francia 2024, comienza el 26 de mayo; Nadal ganó por última vez el título de Roland Garros en el 2022 y no ha competido en un Grand Slam desde 2023 cuando sufrió de la eliminación en segunda ronda en el Abierto de Australia.