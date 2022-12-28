Rama cae sobre visitante de Jardín Japonés en Argentina; hay 2 heridos

Al menos dos personas resultaron heridas tras la caída de la rama de un árbol en el Jardín Japonés de Buenos Aires, Argentina.

El momento del accidente quedó grabado en videos que ya circulan en redes sociales. En la imágenes se aprecia el momento en que un grupo de visitantes se encuentran en el lugar disfrutando del jardín.

De pronto la rama del árbol comenzó a crujir hasta desprenderse, cayó sobre el grupo de visitantes que estaban en el Jardín Japonés de Argentina.

Aunque los turistas intentaron correr cuando se dieron cuenta de lo que pasaba, no todos lograron quitarse del lugar donde cayó la rama.

Visitantes en el #Jardín Japonés en Buenos Aires, #Argentina, se llevaron una sorpresa al escuchar crujir una rama del lugar.



A los pocos segundos, el tronco cayó encima de la gente dejando como saldo dos personas lesionadas. pic.twitter.com/cJHpdCJ2vN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 27, 2022

Los visitantes que lograron huir regresaron de inmediato al lugar del accidente para ayudar a los afectados por la caída de la rama. Los medios locales informaron que dos personas sufrieron heridas leves. El Jardín Japonés cerró después del accidente.

¿Qué es el Jardín Japonés de Argentina?

Los Jardines Japoneses de Buenos Aires afirman ser uno de los jardines más grandes del mundo de su tipo fuera de Japón y están decorados con flora nativa japonesa como sakura, katsura y azalea.

El Jardín Japonés se creó en Argentina en el año 1967 por la histórica visita de los príncipes Akihito y su esposa, Michiko.

Fue proyectado en Japón pero donado a Buenos Aires por la embajada de Argentina en el país asiático como agradecimiento por ser el país latino que le abrió los brazos en tiempos de migración.

