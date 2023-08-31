Crecimiento económico será de 3 por ciento: Ramírez de la O

Al participar en la reunión plenaria de diputados federales de Morena el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de O, aseguró que el crecimiento económico superara el pronóstico de analista y alcanzara el 3 por ciento, con finanzas sanas, prudencia fiscal, manejo responsable de la deuda y financiamiento sostenible

En la reunión privada, habló de logros y avances en las finanzas públicas.

Afirmó que los ingresos del sector público aumentaron casi 10 por ciento en términos reales en los primeros siete meses del año, mientras que los tributarios se ubicaron en más del 6 por ciento.

Ramirez de la O asiste a la reunión plenaria de Morena

Destaca el gasto en protección social, con un aumento anual de 8 por ciento, a la vez que la inversión física del gobierno federal alcanzó un crecimiento real de 12 por ciento respecto a 2022, lo que contrasta con el promedio de 1.5 por ciento, registrado en los últimos cinco años.

La reunión plenaria la fracción paramentaría de Morena en la Cámara de Diputados que inició este jueves definir los temas que impulsará

en este periodo de sesiones que inicia mañana viernes.

Los diputados de Morena tienen proyectada la visita de otros dos secretarios de Estado; Gobernación Luisa María Alcalde y, de Seguridad Ciudadana, Rosa Ícela Rodríguez.

Inicia reunión plenaria de diputados de Morena

Este jueves arrancó la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados de cara al inicio del periodo ordinario de sesiones.

El encuentro se lleva a cabo en el recinto de San Lázaro y asisten como invitados tres secretarios de Estado, los legisladores se reunirán en privado con los titulares de las Secretarías de Hacienda, Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana.

El primero en participar fue el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, con quienes los diputados morenistas revisaron las previsiones económicas para el año entrante, así como algunos aspectos generales del paquete económico 2024, es decir el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, paquete que recibirán los legisladores federales el próximo viernes 8 de septiembre.

