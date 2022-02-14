Rams derrota a Bengals en el Super Bowl 2022

Los Rams de los Ángeles vencieron este domingo 23-20 a los Cincinnati Bengals en el Super Bowl 2022 en su enfrentamiento en el SoFi Stadium, casa de los Carneros.

El partido arrancó con los Rams dominantes. La conexión entre Matthew Stafford y Odell Beckham Jr. adelantó a los de Los Ángeles, en lo que fue la mayor contribución de Beckham, puesto que tuvo que abandonar el partido tras una aparatosa lesión en la rodilla.

Posteriormente, Matthew Stafford encontró al de siempre: Cooper Kupp e incrementó la ventaja, puso el marcador 13-3.

Los Bengals lograron responder antes del medio tiempo del Super Bowl 2022, gracias a una jugada sorpresa de Joe Mixon, quien fingió correr con el balón y lo lanzó para Tee Higgins, quien puso el primer touchdown de los Bengals en el partido.

Rams obtienen su segundo título del Super Bowl 2022 ante los Bengals

En el show del medio tiempo en el Super Bowl 2022 se presentó Dr. Dre junto a Snoop Dogg, Mary J Blige, la aparición sorpresa de 50 Cent, Kendrick Lamar y Eminem, quien se arrodilló como protesta por la igualdad racial, pese a que fue advertido por la NFL.

Comenzando el tercer cuarto, Tee Higgings capturó un pase largo y anotó el segundo touchdown de los Bengals en el partido aprovechándose de un error increíble de los oficiales, quienes no marcaron un evidente jalón de barra de Higgins a Jalen Ramsey.

Dentro de los últimos dos minutos del Super Bowl 2022, cuando los Rams buscaban anotar el touchdown que le diera la vuelta al marcador, los pañuelos se hicieron presentes y mantuvieron viva la serie ofensiva de Los Ángeles.

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De nuevo, conectaron los de siempre: Stafford para Kupp, y con un pase de una yarda, el número 10 de los Rams devolvió la ventaja a los de Sean McVay. Con el punto extra, el marcador se puso 23-20 a favor de LA.

Al final, luego de una captura de Aaron Donald a Joe Burrow en cuarta oportunidad, los Rams se quedaron con el título del Super Bowl 2022 y conquistaron el segundo trofeo Lombardi de su historia.