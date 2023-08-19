Ratero encuentra pornografía infantil en el celular que acababa de robar y lo denuncia

Un ratero denunció al dueño del celular que acababa de robar después de encontrar pornografía infantil en el dispositivo. El insólito hecho ocurrió en la residencia de Chaco, Argentina.

De acuerdo con las autoridades, el ladrón sorprendió a un hombre cuando caminaba por el barrio Güiraldes, y le arrebató sus pertenencias, entre ellas un celular. Posteriormente el sujeto denunció el robo ante las autoridades.

Lo que no se imaginó fue que el ladrón revisó el teléfono móvil que acababa de robar y encontró en la nube fotos y videos sexuales con menores de edad, por lo que envió capturas de pantalla del contenido a todos los contactos del celular.

🇦🇷 | LO ÚLTIMO: Un delincuente encontró pornografía infantil en un celular recién robado y decidió denunciar a su víctima, un hombre de 45 años que terminó detenido. Sucedió en Resistencia, Chaco, Argentina.



La División de Ciberdelitos Contra la Niñez y Adolescencia detuvo a un… pic.twitter.com/3FPBSqGdDP — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 19, 2023

Entre los números telefónicos se encontraba el de Carolina Centeno, la ministra de Salud, quien presentó una denuncia ante la fiscalía con todas las pruebas.

Detienen a sujeto por pornagrafía infantil tras robarle el celular

Tras la denuncia, la policía inició una investigación y logró identificar al sospechoso, un hombre de 45 años, quien fue detenido mientras caminaba por el mismo barrio donde fue asaltado.

El sujeto está acusado de tenencia y distribución de material pornográfico infantil, por lo que es investigado por la División de Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia.

Las autoridades de Argentina también investigan para dar con la identidad y el paradero de la víctima de los abusos, una joven que aparece en las imágenes, y brindarle el apoyo psicológico y legal.