Ratifican a Ana Lilia Rivera como presidenta del Senado

Con 75 votos a favor Ana Lilia Rivera, fue ratificada por el Pleno del Senado para presidir la Mesa Directiva de la Cámara Alta para el próximo periodo ordinario de sesiones que da inicio este primero de septiembre.

En la vicepresidencia quedaron el morenista Sergio Pérez así como también la panista Noemí Reynoso y Verónica Delgadillo de MC.

La polémica senadora de Morena, Claudia Esther Balderas Espinoza quien ha protagonizado diversos escándalos quedó como secretaria integrante de la Mesa Directiva.

En este sexenio, solamente morenistas hna presidido el Senado de la República.

En lo que va de esta administración, solo senadores de Morena han presidido la Cámara Alta. Martí Batrés, Mónica Fernández, Eduardo Ramírez, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Armenta han presidido la Cámara desde el 1 de septiembre de 2018.

Este viernes 1 de septiembre iniciará el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Tras el inicio de los trabajos de este periodo, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se llevará a cabo la entrega del Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En representación del jefe del Poder Ejecutivo, acudirá al Congreso de la Unión, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.

La responsable de la política interior dará un mensaje institucional en el recinto legislativo, posterior a las palabras de la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, la priísta, Marcela Guerra.